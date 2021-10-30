«Фарм Монитор» от «Сбера» выявил «локомотив» роста аптечных продаж

«Сбер» представил «Фарм Монитор» для исследований покупателей аптек. Он помог выявить тренды на аптечном рынке по итогам первого полугодия 2021 года. Оказалось, что люди старше 65 лет увеличили покупки в рознице на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно они стали локомотивом роста продаж аптек.

«СберАналитика» представила «Фарм Монитор», продукт на основе Big data для исследований покупателей лекарственных средств, БАД и прочего аптечного ассортимента. С его помощью удалось выявить тренды на аптечном рынке по итогам первого полугодия, сообщили в пресс-службе «Сбера».

Так, благодаря «Фарм Монитору» «СберАналитика» по итогам первого полугодия выявила тренды на аптечном рынке.

Отмечается, что объемы продаж аптечного ассортимента практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: 629 млрд руб. за январь-июнь 2021 года против 631 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом аптечному рынку удалось закрепить результаты первого полугодия 2020 года, когда спрос был сильным на фоне первой волны COVID-19.

Локомотив роста продаж аптек это люди старше 65 лет. Покупки в аптеках этой возрастной группы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли траты младшей аудитории (до 25 лет) — на 6%, однако их вклад в рост рынка незначителен ввиду небольшой доли этой возрастной группы в общем объеме потребления аптечного ассортимента. Лидером среди возрастных групп, которые, напротив, существенно сократила покупки, покупатели 25‒34 лет. Они сократили покупки на 6% относительно своего потребления за первое полугодие 2020 года. Остальные сегменты демонстрируют умеренные темпы падения.

С точки зрения сегментов по уровню потребительских расходов рост наблюдается среди покупателей со средним уровнем достатка. Среди наиболее состоятельных покупателей, напротив, наблюдается спад активности.

«Фарм Монитор» позволяет составить портрет покупателя препарата и его аналогов, посмотреть направления притока и оттока аудитории между препаратами и узнать топ совместных покупок с исследуемым брендом или товарной позиции (SKU). Параметры сегментации могут быть как традиционными (пол, возраст, уровень доходов или расходов), так и сформированы конкретно под рынок. Например, можно выделить категорию покупателей с детьми, автовладельцев, любителей кофе или фастфуда, а также людей, ведущих активный образ жизни. В возможности продукта также входит аналитика по числу уникальных покупателей, частоте покупок и среднему чеку.

pharmvestnik