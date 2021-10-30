Продажи Novartis в III квартале выросли на 5%

Novartis сообщила о финансовых результатах за III квартал 2021 года. В целом доходы компании выросли, но дженериковое подразделение Novartis Sandoz сообщило о 20%-ном падении продаж в США.

Швейцарская компания Novartis объявила о «стабильном росте продаж в III квартале» на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом сектор инновационных лекарств вырос на 7%.

Рост был обусловлен высокими показателями эффективности комбинации «Интресто» при сердечной недостаточности, ее продажи выросла на 44%. Также на 22% выросли продажи антител против псориаза Cosentyx, на 26% — препарата для лечения миелофиброза «Джакави», на 28% — генной терапии против спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» и на 27% — препарата от рака «Кискали».

Чистый объем продаж в III квартале превысил 13 млрд долл. Лидерами роста стали «Интресто» с 924 млн долл. дохода, который «продолжил устойчивый рост», и Cosentyx с объемом продаж в 1 млрд долларов, что было обусловлено «устойчивым базовым спросом» в США и Европе, а также сильным ростом в Китае. В целом бизнес Novartis в Китае значительно вырос: продажи за III квартал достигли 839 млн долл., что на 18% больше, чем в прошлом году.

Однако дженериковое подразделение Sandoz сообщило об общем падении продаж на 2% из-за обвала продаж на 20% в США. Novartis объявила, что приступила к стратегическому анализу Sandoz, в ходе которого будут рассматриваться все варианты, включая разделение двух предприятий.

«Обновление нашего портфеля продолжается за счет наших ключевых брендов, включая Kesimpta, Leqvio, «Золгенсму», и онкологического портфеля, — сказал генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан. — Мы также начинаем стратегический анализ Sandoz, чтобы максимизировать акционерную стоимость. Мы по-прежнему уверены в силе нашего портфеля и запускаем бренды, которые будут способствовать росту нашей компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Николай Соколов

pharmvestnik