В III квартале доходы Bristol Myers Squibb выросли на 10%

Компания Bristol Myers Squibb представила финансовые результаты за III квартал 2021 года. Компания увеличила свои продажи по всему миру, а ключевые препараты стали приносить больший доход.

Bristol Myers Squibb (BMS) объявила о том, что в III квартале 2021 года ее доход вырос на 10%, превысив 11,6 млрд долл. Из них продажи в США составили 7,3 млрд долл., а международные продажи — 4,3 млрд долл., рост по сравнению с прошлым годом составил 12 и 8% соответственно.

Компания сообщила, что прибыль на акцию составила 2 долл., что выше прогнозов аналитиков. Акции производителя с начала года выросли на 37%, сообщает портал PMLive.

Основными драйверами роста стали лекарственное средство от множественной миеломы «Ревлимид», продажи которого составили 3,34 млрд долл. (рост на 11% в сравнении с 2020 годом), препарат для разжижения крови «Эликвис» — 2,41 млрд долл. (рост на 15%) и противораковый препарат «Опдиво», доходы от продаж которого составила 1,9 млрд долл. (рост на 7%).

PMLive пишет, что в следующем году «Ревлимид» столкнется с конкуренций со стороны дженериков. Поэтому компания сделала особый упор на новые препараты, которые принесли компании 344 млн долл. в этом квартале, что почти в два раза больше, чем в I квартале 2021 года.

Так, рост показал новый противоопухолевый препарат CAR-T Abecma, выпущенный на рынок в мае в качестве первой клеточной генной терапии множественной миеломы. Он принес компании 71 млн долл. продаж по сравнению с 24 млн долл. во II квартале. Также Breyanzi, запущенный в этом году как препарат для лечения лимфомы, принес 30 млн долл. по сравнению с 17 млн долл. в прошлом квартале.

«Наши высокие результаты отражают более широкое внедрение нашего нового портфеля продуктов и продолжающийся рост спроса во всех четырех основных терапевтических областях, — заявил председатель совета директоров и генеральный директор компании Джованни Кафорио.

Николай Соколов

pharmvestnik