Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения четырех жизнеугрожающих заболеваний

Для лечения подопечных фонда «Круг добра» с миодистрофией Дюшенна — Беккера, с дефицитом лизосомной кислой липазы, мукополисахаридозом IV типа А и СМА Центр лекобеспечения закупит препараты «Трансларна», «Канума», «Эврисди», «Вимизим» и «Спинраза».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на поставку препаратов «Трансларна» (аталурен) для лечения пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера, «Канума» (МНН себелипаза альфа) для лечения дефицита лизосомной кислой липазы, «Эврисди» (рисдиплам) и «Спинраза» (нусинерсен), которые применяется для лечения спинальной мышечной атрофии и «Вимизим» (элосульфаза альфа) для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А.

– Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 652 840,70 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.11.2021 10:14.

– Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 774 401,10 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.11.2021 09:45.

– Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 57 706 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.11.2021 10:18.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 742 693,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.11.2021 09:27.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 271 769 051,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 16.11.2021 09:51.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 291 850 508,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 16.11.2021 10:00.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 198 806 424,30 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 16.11.2021 10:13.

– Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 853 264,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.11.2021 09:29.

– Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 226 592,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.11.2021 11:14.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 759 393,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.11.2021 09:22.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 292 519 973,10 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.11.2021 11:10.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 759 393,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.11.2021 10:22.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 759 393,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.11.2021 10:23.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 237 407 514,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.11.2021 10:34.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 144 140 276,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 16.11.2021 10:06.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 288 280 553,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.11.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.11.2021 10:44.

Елена Сидорова

pharmvestnik