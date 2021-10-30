AbbVie сообщила о позитивных результатах испытаний препарата против болезни Паркинсона

Препарат AbbVie против болезни Пакинсона показал позитивные результаты в ходе III фазы испытаний. Средство увеличивало время «включения» у пациентов, когда симптомы болезни отступают.

Экспериментальный препарат AbbVie против болезни Паркинсона ABBV-951 оказался успешным в ходе 12-недельного исследования III фазы у пациентов с запущенной формой болезни. Компания объявила, что у пациентов, получавших ежедневные дозы препарата, зафиксировано статистически значимое увеличение времени «включения» (когда пациенты чувствуют облегчение) без спазмов, связанных с заболеванием.

В исследовании фазы III AbbVie сравнивала ABBV-951 с пероральным лечением «Леводопой» и «Бенсеразидом». AbbVie сообщила, что в дополнение к увеличению продолжительности пребывания во «включенном» режиме, исследование также показало значительное сокращение количества «выключенного» времени у пациентов.

Люди, у которых диагностирована болезнь Паркинсона, проходят периоды, которые классифицируются как «включенные» и «выключенные». «Включенное» время относится к периоду, когда пациенты показывают позитивную реакцию на препараты, а симптомы болезни отступают. Периоды «выключения» характеризуются повторным появлением симптомов Паркинсона. По мере прогрессирования болезни периоды «выключения» могут становиться более частыми.

Данные исследования показали, что после 12 недель лечения увеличение времени «включения» составило 2,72 часа для ABBV-951 по сравнению с 0,97 часа для перорального приема «Леводопы» и «Бенсеразида». Также время «выключения» сократилось в среднем на 0,75 часа для ABBV-951 по сравнению с 0,96 часа для перорального приема «Леводопы» и «Бенсеразида»

Имея на руках положительные данные по III фазе испытаний, AbbVie рассматривает подачу заявок на регистрацию ABBV-951 в глобальном масштабе. Вице-председатель и президент AbbVie Майкл Северино считает, что результаты исследования фазы III подчеркивают потенциал ABBV-951 в качестве лечения пациентов с запущенной болезнью Паркинсона.

Доцент Медицинского колледжа Элсона С. Флойда Университета штата Вашингтон и главный автор исследования Джейсон Олдред назвал данные III фазы многообещающими. Он заявил, что они демонстрируют «положительные результаты по ключевой конечной точке», которые используются для оценки эффективности лечения пациентов с поздней стадией болезни Паркинсона. Исследование включало около 130 взрослых участников с заболеванием на поздней стадии.

Николай Соколов

pharmvestnik