Статистика по заболеваемости и смертности от COVID-19 отличается на фоне разных вакцин

Заболеваемость и смертность от COVID-19 на фоне вакцинации препаратом Moderna ниже, чем у пациентов, получивших вакцины Johnson & Johnson и Pfizer. Информация по эффективности вакцин и данные о заболеваемости и смертности среди непривитых пациентов добавлена на сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Анализ данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показал, что заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пациентов, которые получили вакцины разных производителей, различается. Подробный отчет с учетом статуса вакцинации опубликован на сайте CDC и содержит данные с апреля по август 2021 года. Обзор представлен на портале MedpageToday.

Как пишет «Медицинский вестник», ресурс позволяет отследит заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции среди невакцинированных и среди людей, получивших вакцины Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna. Также можно посмотреть данные в разных возрастных группах.

Самая высокая смертность от COVID-19 среди вакцинированных пациентов выявлена при использовании вакцины Johnson & Johnson. Она составила 3,14 случая на 100 тысяч человек. На втором месте по смертности находятся пациенты, получившие вакцину Pfizer (1,43 на 100 тысяч). Самая низкая смертность отмечена при вакцинации препаратом компании Moderna. Она составила 0,73 случая на 100 тысяч человек. Смертность среди непривитых пациентов достигла максимума в августе и составила 13,23 случая на 100 тысяч человек.

По числу заболевших коронавирусной инфекцией на первом месте также находятся пациенты, получившие вакцину Johnson & Johnson (172 человека на 100 тысяч). Заболеваемость на фоне вакцин от компаний Pfizer и Moderna составила 135 и 86 случаев на 100 тысяч соответственно. Самая высокая заболеваемость среди непривитых пациентов была отмечена в середине августа и составила 736 человек на 100 тысяч.

Ресурс CDC предназначен для повышения осведомленности населения о пользе вакцинации. В августе вероятность смерти от COVID-19 среди не вакцинированных пациентов была в 11,3 раза выше, чем вакцинированных. Риск заболеть новой коронавирусной инфекцией – в 6,1 раза выше.

pharmvestnik