РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» и «Спутника Лайт» в Камбодже

В Камбодже одобрили применение вакцин против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт». Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российских вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Королевстве Камбоджа. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», а также 17-м, где одобрили «Спутник Лайт». Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

«Спутник Лайт» основан на аденовирусе человека серотипа 26, который является первым компонентом вакцины «Спутник V». В октябре РФПИ опубликовал промежуточные результаты испытаний «Спутника Лайт» в комбинации с иностранными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. По данным РФПИ, каждая комбинация с применением «Спутника Лайт» обеспечивала «более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы» по сравнению с применением одинаковых первых и вторых доз каждого препарата. Серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях препаратов также не наблюдалось.

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