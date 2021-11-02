Артур Исаев оставил пост директора центра Genetico

В центре Genetico сменился руководитель. Занимавший пост директора основатель компании Артур Исаев остался в составе совета директоров, а генеральным директором стал Владимир Каймонов, ранее работавший в компании заместителем директора. В центре Genetico сменился руководитель. Занимавший пост директора основатель компании Артур Исаев остался в составе совета директоров, а генеральным директором стал Владимир Каймонов, ранее работавший в компании заместителем директора.

Такое решение совет директоров центра принял 1 ноября. «Я сам планирую сосредоточиться на биотехстартапах по разработке новых препаратов и генной терапии», – пояснил Артур Исаев.

Врач – лабораторный генетик Владимир Каймонов работал в компании на различных должностях – от руководителя лаборатории до лабораторного директора и заместителя директора. До прихода в Genetico руководил NGS-лабораторией в одном из регионов России.

Резидент Сколково центр Genetico является дочерней структурой основанного Артуром Исаевым Института столовых клеток человека (ИСКЧ). В 2020 году выручка ИСКЧ составила 1,084 млрд рублей, а крупнейшими драйверами денежного потока, отмечали в компании, выступили доходы от услуг генетических исследований Genetico (около 33% от консолидированной выручки, или 360,2 млн рублей, по данным СПАРК-Интерфакс).

В конце 2020 года Артур Исаев заявил, что выкупил долю биофонда Российской венчурной компании (РВК) в сети лабораторий Genetico в размере 17,79%. Параметры сделки не раскрывались, но известно, что биофонд инвестировал порядка 180 млн рублей с 2014 года, а сделка была прибыльной для РВК.

Сейчас, по информации СПАРК-Интерфакс, АО «Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико» (юрлицо центра Genetico) на 82,21% принадлежит ПАО «ИСКЧ», на 10% – структуре ИСКЧ ООО «АйсГен 2» и на 7,79% – Артуру Исаеву. Юрлицо было зарегистрировано в Москве в 2012 году. Убыток компании в 2020 году составил 48,672 млн рублей.

В конце сентября 2021 года центр Genetico выиграл тендер на 8,8 млн рублей от IT-подразделения МВД России на проведение научно-исследовательской работы «Анатомия», целью которой является анализ перспектив использования искусственного интеллекта в области биоинформатики для дальнейшего создания цифровых сервисов по поиску серийных убийц. Центру нужно изыскать возможности выявления фенотипических признаков человека (цвет кожи, глаз, волос, особенности телосложения) на основе анализа генетического материала, который оставил преступник.

Фото: corona-pass.ru

vademec