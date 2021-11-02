Песков назвал слова Мурашко об ограничении использования «Спутник Лайт» вырванными из контекста

«Спутник Лайт» может использоваться и для ревакцинации от COVID-19, и для основной вакцинации, заявил Дмитрий Песков. Слова министра здравоохранения о применении препарата только для ревакцинации он назвал «вырванными из контекста». Между тем СМИ пишут о дефиците однокомпонентной вакцины в регионах из-за желающих побыстрее получить QR-код.

Препарат «Спутник Лайт» может использоваться для вакцинации от COVID-19 и для ревакцинации. Показатели эффективности препаратов, разработанных институтом им. Гамалеи выше, чем у многих зарубежных вакцин, заявил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков назвал вырванными из контекста слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации.

30 октября во время рабочей поездки по Владимирской области министр заявил, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для ревакцинации. Для первой прививки, как отметил Мурашко, рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Обновленных рекомендаций при этом Минздрав не опубликовал.

В конце октября «ФВ» писал о том, что в некоторых регионах возник дефицит вакцины «Спутник Лайт». В Кремле пояснили, что краткосрочный дефицит вакцин может наблюдаться в регионах из-за того, что вакцинация проходит неритмично, добавив, что власти в ближайшие сроки ликвидируют временную нехватку препаратов. В Минздраве России также заявили, что в ближайшую неделю будут организованы поставки однокомпонентной вакцины в регионы.

При этом СМИ писали, что «Спутник Лайт» заканчивается в регионах из-за желающих быстро получить QR-код на фоне ужесточения антиковидных ограничений.

«Спутник Лайт» действительно заканчивается. В ближайшие пять дней поставки не ожидается. Слишком много людей захотели поставить однокомпонентную вакцину и получить QR-код», — пишет портал ngs24.ru со ссылкой на Минздрав Красноярского края.

Елена Сидорова

pharmvestnik