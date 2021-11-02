«Спутник V» показал высокую эффективность при вакцинации пожилых людей в Аргентине

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показала высокую эффективность среди людей старше 60 лет в ходе прививочной кампании в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Данные исследования опубликованы в научном журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Испытания показали, что введение в ходе вакцинации в Аргентине гражданам старше 60 лет всех компонентов таких вакцин, как «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm, привело сокращению смертности среди привитых на 96,6%. Также на 88% сократились случаи заражения среди них.

Указано, что из 663,6 тыс. участников исследования 63% было привито «Спутником V». Как сообщает фонд, вакцины показали хорошие результаты среди людей в группах от 70 до 79 и старше 80 лет, показав снижение смертности от всех причин соответственно в 98,2% и 94,2%.

Статистическое исследование проводилось в период с 1 по 15 июня 2021 года, при этом 81,4% его участников успело получить хотя бы одну дозу той или иной вакцины до 15 мая 2021 года.

gxpnews