Выручка MSD в III квартале выросла на 20%

Выручка американской MSD (в США и Канаде — Merck&Co) в III квартале 2021 года выросла в годовом выражении на 20% до $13,2 млрд, сообщает компания. Чистая прибыль на акцию от продолжающихся операций составила $1,80.

Доходы фармацевтического сегмента MSD увеличились на 18,3%, в основном благодаря росту продаж Keytruda на 22% до $4,5 млрд. Успешно продается и онкопрепарат Lynparza, спрос на который растет в США и Китае. Продажи вакцины PNEUMOVAX 23 от пневмококковой инфекции упали на 26% до $277 млн. В сегменте вакцин объемы реализации Gardasil/Gardasil оказались лучше прогнозов – выручка в III квартале выросла на 67,9% до почти $2 млрд.

В III квартале компания получила несколько дополнительных одобрений на использование Keytruda от FDA. Решения регулятора по оставшимся заявкам должны быть вынесены до конца года.

Компания ожидает, что в 2021 году выручка составит от $47,4 до $47,9 млрд, в том числе благодаря положительному влияния от курсовой разницы примерно на 1,5%.

gxpnews