Разработчик «Ковивака» может привлечь новых партнеров для производства вакцины

Разработавший вакцину «Ковивак» Центр имени Чумакова не исключает привлечения партнеров, если возникнет необходимость масштабирования производства препарата, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию центра Константина Чернова.

«Мы думаем над этим. В сентябре мы установили дополнительное оборудование и запустили его, подняв в несколько раз возможности производства «Ковивака». Сейчас, как вы видите, мы не даем необоснованных обещаний, только когда мы сделаем, тогда докладываем. Если будет необходимость нарастить еще кратно производство, технологически мы такую возможность изучаем. И здесь, действительно, нам понадобится какой-нибудь партнер, но это, опять же, вопрос целесообразности. Мы не можем сами вкладываться и партнеру что-то обещать, нужно понимать, что этот продукт будет востребован на локальном либо международном рынке», — отметил Чернов.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «Ковивак», разработанную в Центре имени Чумакова. В начале октября сообщалось, что биофармацевтическая компания «Нанолек» намерена в ноябре начать выпускать «КовиВак».

gxpnews