Продажи Novartis в III квартале выросли на 6%

Чистый объем продаж компании Novartis в III квартале 2021 года вырос на 6% в годовом выражении до $13,03 млрд, сообщает фармпроизводитель. Чистая прибыль за квартал выросла на 43% до $2,76 млрд.

Лидерами роста стали препараты Entresto и Cosentyx, которые принесли $924 млн и $1 млрд дохода соответственно. Чистые продажи инновационных лекарств увеличились на 8% до $10,62 млрд.

«Обновление нашего портфеля продолжается за счет наших ключевых брендов, включая Kesimpta, Leqvio, «Золгенсму», онкологического портфеля, — отметил генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан. — Мы также начинаем стратегический анализ Sandoz, чтобы максимизировать акционерную стоимость».

Чистые продажи Sandoz снизились на 1% до $2,4 млрд из-за падения продаж на 20% в США. Novartis приступила к стратегическому анализу Sandoz, в ходе которого будут рассматриваться все варианты, включая разделение двух предприятий.

gxpnews