AstraZeneca передаст глобальные права на препараты от ХОБЛ швейцарской Covis Pharma

Англо-шведская AstraZeneca 1 ноября сообщила о передаче глобальных прав на два своих препарата для терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – Бретарис Дженуэйр (известен как Eklira в Европе и Tudorza – в США) и Дуаклир Дженуэйр – швейцарской Covis Pharma. В 2018 году AstraZeneca передала этой же компании права на Alvesco, Omnaris и Zetonna, используемые для лечения бронхиальной астмы и аллергических ринитов. Англо-шведская AstraZeneca 1 ноября сообщила о передаче глобальных прав на два своих препарата для терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – Бретарис Дженуэйр (известен как Eklira в Европе и Tudorza – в США) и Дуаклир Дженуэйр – швейцарской Covis Pharma. В 2018 году AstraZeneca передала этой же компании права на Alvesco, Omnaris и Zetonna, используемые для лечения бронхиальной астмы и аллергических ринитов.

По условиям соглашения Covis Pharma выплатит AstraZeneca $270 млн, а также покроет затраты на разработку некоторых лекарств.

Бретарис Дженуэйр (аклидиния бромид) зарегистрирован в России в 2015 году, в Европе и США разрешение на применение лексредства выдано в 2012 году. Дуаклир Дженуэйр (аклидиния бромид+формотерол) зарегистрирован в РФ в 2016 году, европейский регулятор выдал разрешение на его применение в 2014 году, американский – в 2019 году.

Оба препарата перешли в портфель AstraZeneca в 2014 году в ходе приобретения англо-шведской компанией ряда лекарств и экспериментальных молекул испанской Almirall. В 2020 году продажи Бретарис Дженуэйр и Дуаклир Дженуэйр принесли AstraZeneca $143 млн.

AstraZeneca – англо-шведская фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных средств для лечения рака, сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний, также компания является соразработчиком вакцины от коронавирусной инфекции (AZD-1222). Выручка компании за январь – март 2021 года составила $7,32 млрд, чистая прибыль – $1,56 млрд.

Covis Pharma – швейцарская фармацевтическая компания, основанная в 2011 году. Специализируется на препаратах для лечения хронических заболеваний. Занимается лицензированием и покупкой оригинальных препаратов.

В ноябре 2018 года AstraZeneca заключила соглашение с Covis Pharma, по которому швейцарская фармкомпания получила глобальные права на препараты Alvesco, Omnaris и Zetonna. Эти препараты оказались в портфеле AstraZeneca благодаря сделке с японской Takeda, состоявшейся в 2015 году.