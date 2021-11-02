Правительство направило 11 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных с COVID-19

Правительство направило регионам 10,9 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Это позволит обеспечить препаратами более 1,8 млн человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3050, в соответствии с которым правительство направит в регионы более 10,9 млрд руб., сообщает пресс-служба кабинета министров. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

Как сообщил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят обеспечить препаратами более 1,8 млн человек.

Также выделяются средства на приобретение кислорода. «Будет выделено более 5 млрд руб. на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью. Минздраву поручено ускорить работу с регионами, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах. Минпромторг продолжит осуществлять мониторинг для прогнозирования потребностей субъектов России», – сообщил премьер-министр.

В конце сентября сообщалось, что правительство направило в регионы дополнительно более 5 млрд руб. Эта сумма позволила обеспечить лекарствами 1,64 млн пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому под присмотром врачей.

25 октября «ФВ» писал, что президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованные закупки и доставку в регионы дорогих лекарств от COVID-19 для стационарных пациентов и каждый день отслеживать доступность лекарств и медицинского кислорода.

Елена Сидорова

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