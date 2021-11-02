Вакцина Novavax против COVID-19 получила первое разрешение на экстренное использование

Novavax сообщила о том, что вакцина компании от COVID-19 получила первое разрешение на экстренное использование в Индонезии. Также производитель ожидает регистрации средства в Австралии, Индии, Великобритании, Филиппинах, Японии, Канаде и Европе.

Novavax и ее партнер, институт сыворотки Индии, заявили, что смогли получить разрешение на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 в Индонезии. Reuters пишет, что это первое одобрение в мире, которое было выдано препарату.

Акции Novavax выросли примерно на 11% до открытия торгов после того, как компания также заявила, что подала заявку на экстренное применение вакцины в медицинский регулятор Канады и в EMA.

Для Индонезии вакцина будет производиться Институтом сыворотки и продаваться под торговой маркой Covovax. Novavax сообщила, что в ближайшее время начнет поставки в Индонезию, в этом году страна должна получить 20 млн доз препарата.

Novavax на текущий момент подала заявки на получение EUA в различных странах, включая Великобританию, Австралию, Индию и Филиппины. Также производитель готовится получить регистрацию для вакцины в Японии, над этим компания работает вместе с Takeda Pharmaceutical.

Novavax и Институт сыворотки обязались совместно предоставить более 1,1 млрд доз для программы COVAX, которая занимается поставкой вакцин в страны с низким уровнем жизни под руководством ВОЗ. Поставки вакцины начнутся в этом году и продолжатся до 2022 года.

Novavax отложила подачу заявки на одобрение в США до конца этого года, а в прошлом месяце «ФВ» сообщал, что компания столкнулась со сложностями, связанными с качеством производства вакцин.

FDA разрабатывает необходимые стандарты чистоты для каждого производителя вакцин от COVID-19, но обычно предполагается, что этот показатель у каждой партии препаратов должен достигать не менее 90%. При этом у вакцин Novavax он не превышает 70%.

Николай Соколов

pharmvestnik