Gilead и MSD проведут совместное испытание «Китруды» и Trodelvy против рака груди

Gilead и MSD объявили о начале сотрудничества по исследованию комбинированной терапии против рака груди. Испытываться будет комбинация Trodelvy от Gilead и «Китруды» от MSD.

Компании Gilead и MSD (в США и Канаде — Merck&Co) объявили о сотрудничестве для испытаний комбинации препаратов Trodelvy и «Китруды». Средства будут использоваться у некоторых пациентов первой линии с тройным отрицательным раком груди (TNBC), сообщает PharmaTimes.

В исследовании комбинированная терапия будет сравниваться со стандартом лечения «Китрудой» вместе химиотерапией у пациентов первой линии с местнораспространенным или метастатическим TNBC.

«Trodelvy уже зарекомендовал себя как предпочтительный вариант лечения метастатического TNBC второй линии», — сказал главный врач Gilead Sciences Мердад Парси. — Забегая вперед, мы рады возможности продвигать Trodelvy в качестве потенциального средства лечения метастатического TNBC первой линии. Это помогает поддерживать наши амбиции по замене химиотерапии на Trodelvy для улучшения [клинических] результатов для людей, живущих с раком».

Trodelvy также одобрен для лечения метастатического уротелиального рака в США, и Gilead недавно сообщила о продажах этого препарата в III квартале этого года в размере 101 млн долл.

В начале этого года «ФВ» сообщал, что Gilead Sciences и MSD договорились об объединении усилий в области создания комбинированной терапии длительного действия против ВИЧ. В ходе первого этапа сотрудничества производители сосредоточат усилия на создании пероральных и инъекционных форм комбинированной терапии длительного действия. Клинические исследования начнутся во второй половине текущего года. Скорее всего, они продлятся до 2025 года. К 2027 году прогнозируется получение одобрения от FDA.

Николай Соколов

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