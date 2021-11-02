Аптечные продажи лекарств в сентябре выросли в рублях и в упаковках

Аптечный рынок лекарств с января по сентябрь 2021 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года в рублях на 10%, в натуральном выражении продажи снизились на 6%. В первый осенний месяц повысился спрос на группу противопростудных средств и препаратов для лечения заболеваний носа.
За первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств в рублях составили 872 млрд руб., что больше на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В упаковках рынок сократился на 6%, до 3,7 млрд упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Ежемесячная динамика
В денежном выражении продажи росли каждый месяц, за исключением марта, когда они снизились по отношению к марту 2020 года. Это можно объяснить эффектом высокой базы: в марте прошлого года был всплеск спроса на лекарства после объявления о начале эпидемии.
Помесячная динамика рынка в упаковках в текущем году была неоднородной. Шесть месяцев из девяти продажи в упаковках снижались, а три — росли. В натуральном выражении продажи увеличились в июне и июле, в августе снижение рынка возобновилось. В сентябре рынок в упаковках остался на одном уровне с сентябрем прошлого года, но вырос относительно августа этого года на 13%.
Источник: AlphaRM
Осенний всплеск
В начале осени посетители аптек чаще покупали противопростудные и противокашлевые препараты. Рост этой группы в сентябре относительно августа текущего года составил 117,5%. Также повысился спрос на препараты для лечения заболеваний носа — рост в сентябре относительно августа 70,3%. Группа противопростудных лекарств в конце лета находилась на восьмом месте рейтинга терапевтических групп, в сентябре же эти средства лидировали. Антикоагулянты, занимавшие первое место месяц назад, спустились на пятую строчку, но, не смотря на это, прирост продаж этой группы составил почти один процент.
|ТОР5 терапевтических групп в стоимостном выражении в сентябре 2021 года
|Рейтинг
|EphMRA–группа 2-го уровня
|Объем продаж, млрд руб.
|Прирост продаж август 2021/сентябрь 2021, %
|Сентябрь
|Август
|Август
|Сентябрь
|1
|8
|R5–противопростудные и противокашлевые препараты
|3,1
|6,7
|117,5
|2
|3
|J5–противовирусные препараты для системного использования
|4,1
|6,0
|45,3
|3
|10
|R1–препараты для лечения заболеваний носа
|2,9
|5,0
|70,3
|4
|2
|C9–ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)
|4,6
|4,8
|5,0
|5
|1
|B1–антикоагулянты
|4,7
|4,8
|0,7
|Источник: AlphaRM
Где рынок вырос
За девять месяцев 2021 среди всех МНН, входящих в ТОР50 действующих веществ, более всего продажи в рублях выросли у препарата апиксабан. За этот период аптеки продали препарата в два раза больше, чем за девять месяцев 2020 года. Далее по приросту следует умифеновир (+61,8%).
|ТОР5 МНН по росту* продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года, %
|Место в рейтинге по стоимостному объему продаж
|МНН
|Количество брендов
|Прирост продаж январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, %
|5
|Апиксабан
|1
|102,1
|2
|Умифеновир
|4
|61,8
|12
|Адеметионин
|6
|40,6
|3
|Ривароксабан
|1
|35,9
|33
|Ацетилцистеин
|8
|35,4
|Источник: AlphaRM
По приросту продаж в упаковках на рынке лидирует МНН умифеновир (+41,2%), на втором месте цефтриаксон (+17,2%).
|ТОР5 МНН по росту* продаж в натуральном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года, %
|Место в рейтинге по натуральному объему продаж
|МНН
|Количество брендов
|Прирост продаж январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, %
|27
|Умифеновир
|4
|41,2
|7
|Цефтриаксон
|20
|17,2
|50
|Оксиметазолин
|15
|12,7
|31
|Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид
|6
|11,4
|22
|Левоментол+Прокаин+Бензокаин
|3
|10,8
|Источник: AlphaRM
Где рынок упал
За девять месяцев примерно у десяти терапевтических групп сократились продажи в рублях. Однако в стоимостном объеме аптечного рынка они занимают совокупно не более 2%, поэтому особого влияния на рынок не имеют. К таким препаратам можно отнести сульфаниламиды системные антисептики – у них самое заметное падение на 80% в рублях. Более значимое для рынка сокращение — падение продаж дезинфицирующих средств – снижение на 20% в рублях.
В анализируемый период в ТОР50 МНН по стоимостному объему максимальное сокращение продаж у МНН имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (бренд «Ингавирин») – на 13,8%.
Лекарства с МНН бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний в рублях упали на 9,4%. С данным действующим веществом на рынке около трех брендов, основной из них «Мирамистин».
Продажи лекарственных средств с МНН азитромицин сократились на 5,9%. Лидер рынка в рублях среди азитромицинов бренд «Сумамед» также демонстрирует снижение на 28%.
|ТОР5 МНН по сокращению* продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года, %
|Место в рейтинге по стоимостному объему продаж
|МНН
|Количество брендов
|Прирост продаж январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, %
|15
|Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
|1
|–13,8
|24
|Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний
|3
|–9,4
|29
|Азитромицин
|25
|-5,9
|26
|Кетопрофен
|27
|–1,9
|48
|Лозартан+Гидрохлоротиазид
|11
|–1,5
|Источник: AlphaRM
В ТОР10 продажи в упаковках росли только у трех групп: препараты для лечения заболеваний носа (+2,7%); противовоспалительные и противоревматические препараты (+3,9%), а также антациды (+2,1%). Остальные группы лекарств с января по сентябрь в натуральном выражении падают относительно такого же периода прошлого года. Покупатели в прошлом году активно закупали антисептические средства в аптеках, год спустя продажи антисептиков и дезинфицирующих средств из аптек сильно сократились (–33,3%). Например, продажи бренда «Асептолин» упали более чем в половину (–58,2%), также марки «Хлоргексидин» на 43,7% и «Перекись водорода» на 25%. Из анальгетиков более всего сократились продажи у марки «Парацетамол» (–39%). У восьми компаний из 14, производящих «Парацетамол», за год значительно сократились аптечные продажи данной марки в упаковках.
Также на рынке лекарств уменьшились продажи «Аскорбиновой кислоты» (–24,2%), в том числе у бренда «Аскорбиновая кислота с глюкозой» сокращение рынка в упаковках на 46,1%. Более половины рынка этих двух марок на рынке обеспечивает компания «Фармстандарт», но, судя по сайту компании, всю аскорбинку производитель перерегистрировал в БАД, возможно поэтому в качестве лекарственного средства аптеки распродают остатки витамина С этой компании, соответственно, доля его на рынке лекарств снижается.
|ТОР10 терапевтических групп в натуральном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года
|Рейтинг
|EphMRA–группа 2-го уровня
|Доля продаж группы, %
|Прирост продаж группы, январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, %
|Январь-сентябрь 2020
|Январь-сентябрь 2021
|1
|N2–анальгетики
|8,8
|7,5
|–19,4
|2
|R1–препараты для лечения заболеваний носа
|5,9
|6,5
|2,7
|3
|R5–противопростудные и противокашлевые препараты
|4,8
|5
|–2,9
|4
|D8–антисептики и дезинфицирующие средства
|6,9
|4,9
|–33,3
|5
|M1–противовоспалительные и противоревматические препараты
|4,1
|4,6
|3,9
|6
|C9–ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)
|4,4
|4,4
|–5,1
|7
|N5–психолептики
|4,5
|4,3
|–9,5
|8
|J1–системные антибактериальные средства
|4
|4,1
|–4
|9
|A2–антациды, ветрогонные и против corynebacterium ulcerans
|3,3
|3,6
|2,1
|10
|A7–препараты, применяемые при кишечных расстройствах
|3,4
|3,5
|–5,6
|Источник: AlphaRM
Лидирующие фармкомпании
Относительно августа в рейтинге компаний почти не произошло никаких изменений, за исключением того, что корпорация GSK вошла в десятку лидеров с приростом +12,4%. Это могло произойти за счет роста продаж противопростудных средств и препаратов для лечения насморка. Например, «Терафлю» (+14% в рублях) и «Отривин»(+27% в рублях). Кроме Sanofi, у которой сокращение рынка на 1,1%, в ТОР10 у всех участников продажи увеличились относительно января—сентября 2020 года. Максимальный рост продаж лекарств зафиксирован у «Отисифарм» (+16,2%).
|ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля продаж, %
|Прирост продаж, январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, %
|Январь-сентябрь 2021
|Январь-сентябрь 2020
|Январь-сентябрь 2020
|Январь-сентябрь 2021
|1
|1
|Bayer
|4,5
|4,6
|12,3
|2
|4
|Отисифарм
|3,8
|4,0
|16,2
|3
|2
|Novartis
|4,0
|3,8
|3,2
|4
|5
|Stada
|3,6
|3,6
|7,2
|5
|3
|Sanofi
|3,9
|3,5
|–1,1
|6
|6
|Abbott
|3,2
|3,2
|8,0
|7
|7
|Servier
|3,2
|3,0
|5,6
|8
|8
|Teva
|3,2
|3,0
|2,6
|9
|9
|Krka
|2,8
|2,6
|3,5
|10
|11
|GSK
|2,5
|2,6
|12,4
|Источник: AlphaRM
*Выборка ТОР50 по продажам
Вероника Догузова
pharmvestnik