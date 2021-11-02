Аптечные продажи лекарств в сентябре выросли в рублях и в упаковках

Аптечный рынок лекарств с января по сентябрь 2021 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года в рублях на 10%, в натуральном выражении продажи снизились на 6%. В первый осенний месяц повысился спрос на группу противопростудных средств и препаратов для лечения заболеваний носа.

За первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств в рублях составили 872 млрд руб., что больше на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В упаковках рынок сократился на 6%, до 3,7 млрд упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Ежемесячная динамика

В денежном выражении продажи росли каждый месяц, за исключением марта, когда они снизились по отношению к марту 2020 года. Это можно объяснить эффектом высокой базы: в марте прошлого года был всплеск спроса на лекарства после объявления о начале эпидемии.

Помесячная динамика рынка в упаковках в текущем году была неоднородной. Шесть месяцев из девяти продажи в упаковках снижались, а три — росли. В натуральном выражении продажи увеличились в июне и июле, в августе снижение рынка возобновилось. В сентябре рынок в упаковках остался на одном уровне с сентябрем прошлого года, но вырос относительно августа этого года на 13%.

Источник: AlphaRM

Осенний всплеск

В начале осени посетители аптек чаще покупали противопростудные и противокашлевые препараты. Рост этой группы в сентябре относительно августа текущего года составил 117,5%. Также повысился спрос на препараты для лечения заболеваний носа — рост в сентябре относительно августа 70,3%. Группа противопростудных лекарств в конце лета находилась на восьмом месте рейтинга терапевтических групп, в сентябре же эти средства лидировали. Антикоагулянты, занимавшие первое место месяц назад, спустились на пятую строчку, но, не смотря на это, прирост продаж этой группы составил почти один процент.

ТОР5 терапевтических групп в стоимостном выражении в сентябре 2021 года Рейтинг EphMRA–группа 2-го уровня Объем продаж, млрд руб. Прирост продаж август 2021/сентябрь 2021, % Сентябрь Август Август Сентябрь 1 8 R5–противопростудные и противокашлевые препараты 3,1 6,7 117,5 2 3 J5–противовирусные препараты для системного использования 4,1 6,0 45,3 3 10 R1–препараты для лечения заболеваний носа 2,9 5,0 70,3 4 2 C9–ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) 4,6 4,8 5,0 5 1 B1–антикоагулянты 4,7 4,8 0,7 Источник: AlphaRM

Где рынок вырос

За девять месяцев 2021 среди всех МНН, входящих в ТОР50 действующих веществ, более всего продажи в рублях выросли у препарата апиксабан. За этот период аптеки продали препарата в два раза больше, чем за девять месяцев 2020 года. Далее по приросту следует умифеновир (+61,8%).

ТОР5 МНН по росту* продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года, % Место в рейтинге по стоимостному объему продаж МНН Количество брендов Прирост продаж январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, % 5 Апиксабан 1 102,1 2 Умифеновир 4 61,8 12 Адеметионин 6 40,6 3 Ривароксабан 1 35,9 33 Ацетилцистеин 8 35,4 Источник: AlphaRM

По приросту продаж в упаковках на рынке лидирует МНН умифеновир (+41,2%), на втором месте цефтриаксон (+17,2%).

ТОР5 МНН по росту* продаж в натуральном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года, % Место в рейтинге по натуральному объему продаж МНН Количество брендов Прирост продаж январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, % 27 Умифеновир 4 41,2 7 Цефтриаксон 20 17,2 50 Оксиметазолин 15 12,7 31 Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид 6 11,4 22 Левоментол+Прокаин+Бензокаин 3 10,8 Источник: AlphaRM

Где рынок упал

За девять месяцев примерно у десяти терапевтических групп сократились продажи в рублях. Однако в стоимостном объеме аптечного рынка они занимают совокупно не более 2%, поэтому особого влияния на рынок не имеют. К таким препаратам можно отнести сульфаниламиды системные антисептики – у них самое заметное падение на 80% в рублях. Более значимое для рынка сокращение — падение продаж дезинфицирующих средств – снижение на 20% в рублях.

В анализируемый период в ТОР50 МНН по стоимостному объему максимальное сокращение продаж у МНН имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (бренд «Ингавирин») – на 13,8%.

Лекарства с МНН бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний в рублях упали на 9,4%. С данным действующим веществом на рынке около трех брендов, основной из них «Мирамистин».

Продажи лекарственных средств с МНН азитромицин сократились на 5,9%. Лидер рынка в рублях среди азитромицинов бренд «Сумамед» также демонстрирует снижение на 28%.

ТОР5 МНН по сокращению* продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года, % Место в рейтинге по стоимостному объему продаж МНН Количество брендов Прирост продаж январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, % 15 Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 1 –13,8 24 Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний 3 –9,4 29 Азитромицин 25 -5,9 26 Кетопрофен 27 –1,9 48 Лозартан+Гидрохлоротиазид 11 –1,5 Источник: AlphaRM

В ТОР10 продажи в упаковках росли только у трех групп: препараты для лечения заболеваний носа (+2,7%); противовоспалительные и противоревматические препараты (+3,9%), а также антациды (+2,1%). Остальные группы лекарств с января по сентябрь в натуральном выражении падают относительно такого же периода прошлого года. Покупатели в прошлом году активно закупали антисептические средства в аптеках, год спустя продажи антисептиков и дезинфицирующих средств из аптек сильно сократились (–33,3%). Например, продажи бренда «Асептолин» упали более чем в половину (–58,2%), также марки «Хлоргексидин» на 43,7% и «Перекись водорода» на 25%. Из анальгетиков более всего сократились продажи у марки «Парацетамол» (–39%). У восьми компаний из 14, производящих «Парацетамол», за год значительно сократились аптечные продажи данной марки в упаковках.

Также на рынке лекарств уменьшились продажи «Аскорбиновой кислоты» (–24,2%), в том числе у бренда «Аскорбиновая кислота с глюкозой» сокращение рынка в упаковках на 46,1%. Более половины рынка этих двух марок на рынке обеспечивает компания «Фармстандарт», но, судя по сайту компании, всю аскорбинку производитель перерегистрировал в БАД, возможно поэтому в качестве лекарственного средства аптеки распродают остатки витамина С этой компании, соответственно, доля его на рынке лекарств снижается.

ТОР10 терапевтических групп в натуральном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года Рейтинг EphMRA–группа 2-го уровня Доля продаж группы, % Прирост продаж группы, январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, % Январь-сентябрь 2020 Январь-сентябрь 2021 1 N2–анальгетики 8,8 7,5 –19,4 2 R1–препараты для лечения заболеваний носа 5,9 6,5 2,7 3 R5–противопростудные и противокашлевые препараты 4,8 5 –2,9 4 D8–антисептики и дезинфицирующие средства 6,9 4,9 –33,3 5 M1–противовоспалительные и противоревматические препараты 4,1 4,6 3,9 6 C9–ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) 4,4 4,4 –5,1 7 N5–психолептики 4,5 4,3 –9,5 8 J1–системные антибактериальные средства 4 4,1 –4 9 A2–антациды, ветрогонные и против corynebacterium ulcerans 3,3 3,6 2,1 10 A7–препараты, применяемые при кишечных расстройствах 3,4 3,5 –5,6 Источник: AlphaRM

Лидирующие фармкомпании

Относительно августа в рейтинге компаний почти не произошло никаких изменений, за исключением того, что корпорация GSK вошла в десятку лидеров с приростом +12,4%. Это могло произойти за счет роста продаж противопростудных средств и препаратов для лечения насморка. Например, «Терафлю» (+14% в рублях) и «Отривин»(+27% в рублях). Кроме Sanofi, у которой сокращение рынка на 1,1%, в ТОР10 у всех участников продажи увеличились относительно января—сентября 2020 года. Максимальный рост продаж лекарств зафиксирован у «Отисифарм» (+16,2%).

ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе—сентябре 2021 года Рейтинг Корпорация Доля продаж, % Прирост продаж, январь-сентябрь 2021/январь-сентябрь 2020, % Январь-сентябрь 2021 Январь-сентябрь 2020 Январь-сентябрь 2020 Январь-сентябрь 2021 1 1 Bayer 4,5 4,6 12,3 2 4 Отисифарм 3,8 4,0 16,2 3 2 Novartis 4,0 3,8 3,2 4 5 Stada 3,6 3,6 7,2 5 3 Sanofi 3,9 3,5 –1,1 6 6 Abbott 3,2 3,2 8,0 7 7 Servier 3,2 3,0 5,6 8 8 Teva 3,2 3,0 2,6 9 9 Krka 2,8 2,6 3,5 10 11 GSK 2,5 2,6 12,4 Источник: AlphaRM

*Выборка ТОР50 по продажам

Вероника Догузова

pharmvestnik