Компания «Петровакс Фарм» намерена производить собственные антигены для вакцин

Юбилейный 2021 год для компании «Петровакс Фарм» полон вызовов и испытаний. Производитель ввел в эксплуатацию новую производственную линию инъекционных форм, а также реализует несколько клинических испытаний своих препаратов и международный проект с партнером из Китая CanSinoBIO. Параллельно компания активно наращивала присутствие на аптечном рынке, а также запланировала дальнейшее расширение производства.

В 2021 году «Петровакс Фарм» отмечает 25-летний юбилей. В 1996 году компания выпустила на рынок первую массовую инактивированную вакцину от гриппа, тогда же зарегистрировала препарат с действующим веществом азоксимера бромид. Сейчас в портфеле компании 14 лекарств и биологически активных добавок. По данным AlphaRM1, за восемь месяцев 2021 году продажи компании на российском рынке выросли почти на 20%.

Клинический букет

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов уверен, что будущее компании зависит от науки. Об этом он рассказал на пресс-мероприятии, посвященном юбилею компании. Всестороннее исследование препаратов «Петровакса» позволяет найти новые ниши, выйти на новые рынки, подчеркнул он. Пандемия внесла коррективы в научную программу компании, но не сократила объем исследований.

Например, на препарат бовгиалуронидаза азоксимер компания недавно получила европейский патент, который будет действовать на территории Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии. Следующий шаг – регистрация препарата в Европе, которая предполагает проведение клинических исследований.

В России также продолжается исследование этого препарата в пульмонологии и косметологии. По словам директора по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации «Петровакс Фарм» Антона Тихонова, одно из перспективных направлений – применение препарата для выведения филлеров из гиалуроновой кислоты. «Мы знаем, что косметологи заинтересовались бовгиалуронидаза азоксимером, но для официального применения этого препарата надо провести ряд исследований».

Новое направление применения препарата стало активно изучаться во время пандемии. В 2020–2021 годах компания «Петровакс» провела исследование по оценке его эффективности и безопасности у пациентов, перенесших COVID-19.

Дело в том, что у пациентов, перенесших заболевание, могут долгое время сохраняться проявления функционального дефицита легких, в частности, легочная одышка. Главный внештатный специалист-пульмонолог УрФО Галина Игнатова, ссылаясь на несколько исследований, отмечает, что у пациентов с SARS-CoV-2 также встречаются фиброзные изменения в легких.

Исследование «Петровакса» показало, что в группе пациентов, принимавших бовгиалуронидаза азоксимер, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физической нагрузке по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал препарат.

Существуют антиковидные исследования и одного из известных препаратов «Петровакса» – азоксимера бромида. По словам зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова Михаила Костинова, есть исследования, которые указывают на его перспективность при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Также намечены и другие исследования «Полиоксидония»: планируется изучить влияние вещества на продолжительность жизни и его противоопухолевую активность.

Во внимание исследователей попадут и биологически активные добавки, уже имеющиеся в портфеле «Петровакса». Так, в планах исследование «Артнео»* (комплекс для поддержания здоровья суставов и позвоночника) в сравнении с плацебо, а также «Уронекста»* (источник проантоцианидинов и витамина D3) для защиты от инфекций мочевыводящих путей.

Ощутимый результат

Таким образом «Петровакс» стремится к созданию оптимального портфеля, препараты из которого будут узнаваемы как в аптеках, так и докторами в российских клиниках, и, конечно же, за рубежом.

Эта стратегия уже дает результат. Выручка компании «Петровакс Фарм» в 2020 году составила 12,5 млрд рублей. За последние три года этот показатель вырос на 34%.4

Директор розничных продаж Виктор Крылов отметил, что компания готова к экспериментам и внедрению инновационных решений, в том числе в клиентском опыте, маркетинге и цифровых коммуникациях.

Производственный потенциал

Поскольку «Петровакс» – компания полного цикла, в планах у нее и расширение производства. В 2021 году была введена в эксплуатацию четвертая производственная линия для выпуска инъекционных форм. До этого в наличии уже были три: для выпуска преднаполненных шприцев, ампул и флаконов, таблеток и суппозиториев.

Следующий технологический этап – новый биотехнологический комплекс по полному циклу производства. Там планируется производить, начиная с синтеза субстанции, антигены для вакцин, генно-инженерные препараты и рекомбинантные вакцины.

1. Данные от компании «Петровакс Фарм» на основе информации в исследовании AlphaRM.

2. По данным компании «Петровакс Фарм», на основе информации в «Спарк».

*БАД. Не является лекарственным средством.

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