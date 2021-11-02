Центр лекобеспечения подвел итоги шести аукционов на закупку лекарств для «Круга добра»

Цент лекобеспечения заключил контракты на поставку лекарств для лечения дефицита лизосомной кислой липазы, СМА, муковисцидоза, гипер-IgD-синдрома/синдрома дефицита мевалонат-киназы, для заместительной ферментной терапии и мукополисахаридоза IV типа А с компаниями «Санофи Россия», «Фармимэкс» и «Фармстор». Эти компании единственные подали заявки на участие в шести аукционах.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Канума» (МНН себелипаза альфа) для лечения дефицита лизосомной кислой липазы, «Спинраза» (нусинерсен) для лечения СМА, «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемый при муковисцидозе, «Иларис» (МНН канакинумаб) для лечения гипер-IgD-синдрома/синдрома дефицита мевалонат-киназы, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии и «Вимизим» (элосульфаза альфа) для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

— Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл

Контракт на сумму 85 613 000,00 руб. заключен с АО «Фармацевтический импорт, экспорт» ( «Фармимэкс»).

— Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Контракт на сумму 16 957 679,60 руб. заключен с ООО «Компания Фармстор».

— Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг

Контракт на сумму 7 080 604,16 руб. заключен с АО «Санофи Россия»

— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Контракт на сумму 3 883 687,50 руб. заключен с АО «Фармацевтический импорт, экспорт» ( «Фармимэкс»).

— Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл

Контракт на сумму 20 784 178,80 руб. заключен с АО «Фармацевтический импорт, экспорт» ( «Фармимэкс»).

— Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл

Контракт на сумму 8 451 292,85 руб. заключен с АО «Фармацевтический импорт, экспорт» ( «Фармимэкс»).

Елена Сидорова

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