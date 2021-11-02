РФПИ заявил о высокой эффективности «Спутника V» при вакцинации пожилых в Аргентине

РФПИ сообщил о результатах вакцинации в Аргентине граждан старше 60 лет, которые получили все компоненты «Спутника V», а также вакцин от AstraZeneca и Sinopharm. Вакцинация привела к сокращению смертности среди привитых на 96,6%.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил результаты комплексного исследования, в котором приняли участие более 660 тыс. человек старше 60 лет, полностью вакцинированных «Спутником V» или вакцинами от AstraZeneca и Sinopharm.

В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), не приводится данных отдельно по каждой из вакцин. В целом вакцинация привела к сокращению смертности среди привитых на 96,6%. Случаи заражения среди них сократились на 88%, говорится в отчете.

Люди, получившие обе дозы «Спутника V» и обе дозы препарата AstraZeneca, имели аналогичный риск инфекции COVID-19 и смерти от любых причин. А получившие две дозы вакцины Sinopharm имели более высокий риск заражения, но статистически значимой разницы не обнаружено.

Российскую вакцину получили более 63% участников исследования. Статистический анализ проводился с 1 по 15 июня 2021 года.

В октябре «ФВ» писал, что Минздрав Аргентины разместил отчет о применении «Спутника V», в соответствии с которым количество появившихся у пациентов серьезных побочных эффектов, требующих госпитализации, не превышает 1%. При этом наибольшее количество сообщений о побочных эффектах зарегистрировано у вакцины «Спутник V» – 41,8 тыс., следом идет Covishield/AstraZeneca – 7,3 тыс., Sinopharm – 2,8 тыс. и Moderna – 482 сообщения.

В августе аргентинские исследователи сообщали, что эффективность «Спутника V» против «Дельта»-штамма выше, чем у Sinopharm и AstraZeneca. Тогда же стало известно, что российский препарат показал способность временно увеличивать активность антител спустя полгода после вакцинации. Кроме того, проведенные в Аргентине испытания комбинации «Спутника V» и AstraZeneca продемонстрировали сильный иммунный ответ у пациентов.

pharmvestnik