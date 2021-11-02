Суд в США впервые встал на сторону фармкомпаний в деле об опиоидном кризисе

Питер Уилсон, судья Верховного суда города Санта-Ана в Калифорнии, 1 ноября вынес предварительное решение по делу об опиоидном кризисе в отношении Johnson & Johnson, Teva, Endo International, Allergan и AbbVie. Он не поддержал иски четырех городов, расположенных в Калифорнии (Санта-Клара, Лос-Анджелес, Окленд и Ориндж), в которых они обвиняют компании в намеренной рекламе своих обезболивающих препаратов и требуют компенсации в размере $50 млрд за нанесенный ущерб. Питер Уилсон, судья Верховного суда города Санта-Ана в Калифорнии, 1 ноября вынес предварительное решение по делу об опиоидном кризисе в отношении Johnson & Johnson, Teva, Endo International, Allergan и AbbVie. Он не поддержал иски четырех городов, расположенных в Калифорнии (Санта-Клара, Лос-Анджелес, Окленд и Ориндж), в которых они обвиняют компании в намеренной рекламе своих обезболивающих препаратов и требуют компенсации в размере $50 млрд за нанесенный ущерб.

Суд отклонил иски территорий о том, что компании – производители обезболивающих должны понести ответственность за последствия опиоидного кризиса в США впервые. Адвокаты, представляющие интересы городов Калифорнии, пострадавших во время «опиоидной эпидемии», заявили, что обратятся в Апелляционный суд Калифорнии с просьбой пересмотреть решение.

«Суд считает, что истцы не доказали, что непосредственно действия фармкомпаний привели к неприятностям, за которые ответчики несут юридическую ответственность. <…> Суд не может заключить, что увеличение числа выписываемых рецептов на препараты с содержанием опиоидов может стать основанием для привлечения фармкомпаний к ответственности», – говорится в предварительном решении суда.

С 1999 года опиоидный кризис в США унес жизни около 500 тысяч человек. В 2019 году на урегулирование дел о причастности к кризису Teva потратила $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – $1,4 млрд – направила Reckitt Benckiser. В этом же году суд штата Оклахома обвинил J&J в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал выплатить $572,1 млн. В июне 2021 года J&J заключила соглашение с властями штата Нью-Йорк, согласно которому компания выплатит Нью-Йорку до $263 млн в качестве компенсации последствий опиоидного кризиса.

В августе 2020 года несколько американских штатов заявили о намерении взыскать $2,2 трлн с Purdue Pharma. По их данным, компания способствовала опиоидному кризису, навязывая врачам и пациентам рецептурный OxyContin, не предупреждая о рисках его применения. Штаты Калифорния и Нью-Йорк потребовали от Purdue $192 млрд и $165 млрд соответственно. В конце октября 2020 года Purdue Pharma пообещала выплатить $2,775 млрд истцам, $225 млн – федеральному правительству, а также покрыть различные неустойки по урегулированию исков. Кроме того, компания обязывалась выплатить штрафы на сумму более $3,5 млрд.

Позже Purdue Pharma призналась в мошенничестве с участием официальных лиц США, выплате незаконных вознаграждений врачам и продавцу электронных медицинских записей и согласилась выплатить $8,3 млрд в качестве уголовно-гражданского наказания для урегулирования расследований Министерства юстиции США.

В июле 2021 года Purdue Pharma договорилась о выплате 15 штатам компенсации в размере $4,5 млрд в обмен на пожизненный иммунитет от гражданской ответственности за свою роль в опиоидном кризисе. В этом же месяце генеральные прокуроры 15 штатов обнародовали соглашение с причастными к опиоидному кризису McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen и J&J – компании выплатят территориям в общей сложности $26 млрд. В начале сентября 2021 года суд США по делам о банкротстве одобрил план банкротства Purdue Pharma, более 95% кредиторов проголосовали за его утверждение.

В настоящее время ведутся судебные процессы по делу об опиоидном кризисе против Teva и AbbVie в Нью-Йорке и против четырех крупных аптечных сетей в Огайо.