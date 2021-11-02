Мурашко заявил об устранении дефицита «Спутника Лайт» в регионах

Минздрав решил вопрос с дефицитом вакцины «Спутник Лайт» в регионах, сейчас налажены поставки препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На прошлой неделе в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, возникла нехватка «Спутника Лайт».

Глава Минздрава Михаил Мурашко на правительственном заседании заявил, что в регионах решен вопрос с нехваткой вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт», поставки ведутся по всей России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье разрешены, сегодня отправка идет везде», — сказал Мурашко.

На прошлой неделе «Спутник Лайт» закончился в Воронежской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Кургане, дефицит вакцины возник в Свердловской, Вологодской, Челябинской областях и Красноярском крае.

В Кремле заявляли, что нехватка препарата краткосрочна и связана с неритмичностью вакцинации. В Минздраве пообещали организовать поставки «Спутника Лайт» в регионы, в Петербург 1 ноября поступило 100 тыс. доз препарата.

Григорий Дубов

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