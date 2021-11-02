FDA одобрило первый препарат для лечения старческой дальнозоркости

Компания Allergan получила разрешение FDA на первую терапию для лечения старческой дальнозоркости. Препарат в форме глазных капель безопасен и может существенно улучшить зрение на срок до шести часов.

Подразделение AbbVie Allergan заявило о том, что FDA одобрило разработанный компаний препарат VUIT от старческой дальнозоркости (пресбиопии). VUITY стала первой и единственной терапией для глаз, одобренной для лечения этого заболевания, пишет PharmaLive.

Глазные капли начинают действовать через 15 минут после нанесения, сообщает издание. Они используют специальную формулу, которая сочетает пилокарпин, известный терапевтический препарат для глаз, с собственной технологией Allergan pHast. В ходе клинических исследований III фазы GEMINI1 и GEMINI 2 у пациентов, которые самостоятельно применяли VUITY один раз в день, на 30-й день фиксировалось улучшение зрения на срок до шести часов.

Кроме того, ни в одном из исследований у пациентов не было выявлено серьезных побочных эффектов. Наиболее частыми побочными состояниями были головная боль и покраснение глаз, которые наблюдались менее чем у 5% участников исследования. VUITY не оказывал отрицательного влияния на зрение вдаль ни во время, ни после использования.

«Мы с гордостью предлагаем VUITY в качестве первых в своем роде глазных капель для ежедневного применения, которые, по нашему мнению, изменят подход людей и их окулистов к пресбиопии. Одобрение VUITY FDA демонстрирует наше постоянное стремление к созданию новых инновационных методов лечения, которые раздвигают границы возможного в области офтальмологии», — заявил вице-председатель и президент AbbVie Майкл Северино.

Пресбиопия — распространенное прогрессирующее состояние, которое проявляется в увеличении трудностей с фокусировкой зрения на близлежащих объектах. Это вызвано постепенной потерей гибкости хрусталика, прозрачной белковой ткани, которая меняет форму, чтобы фокусировать свет на сетчатке, и позволяет различать либо близкие, либо дальние объекты. Обычно болезнь обостряется примерно к 65 годам.

Заболеванием страдают миллионы взрослых старше 40 лет. Несмотря на это, до сих пор единственными вариантами лечения были методы, которые обычно использовались при коррекции плохого зрения, такие как очки, бифокальные очки и контактные линзы.

Николай Соколов

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