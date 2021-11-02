Доля продаж ковидных лекарств на фармрынке с начала года выросла до 7%

«ФВ» проанализировал сегмент так называемых нековидных лекарств. По данным за январь — август 2021 года, большая часть расходов на лекарства приходится на них. Ковидные препараты заняли на фармрынке 7%-ную долю, по сравнению с тем же периодом 2020 года их доля выросла — тогда она составляла 4%. Это может объясняться тем, что пандемия стартовала не с начала 2020 года, а примерно со II квартала.

В январе — августе 2021 года замедлились рублевые продажи лекарств, которые не упомянуты во временных рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19, а в упаковках и вовсе снизились. Причем в госзакупках снижение в упаковках было заметнее. Госзакупки ковидных лекарств в денежном выражении растут быстрее. Год назад на них приходилось 3%, в этом году — 10%. В рознице год назад было 4%, сейчас — 5%, следует из данных AlphaRM.

В перечень ковидных попали все препараты из приложения 5 временных рекомендаций Минздрава с учетом лекарственных форм (26 МНН, за исключением будесонида и парацетамола). При анализе госсегмента мы вычли из закупок ковидных лекарств ту часть средств, которая использована для закупки этих препаратов по другим госпрограммам.

Продажи ковидных лекарств каждый год растут: в январе — августе 2020 года в рублях выросли на 85% к тому же периоду 2019 года, а в упаковках — на 93%. За восемь месяцев 2021 года рублевые продажи выросли на 108%, натуральные — на 62%.

Нековидные лекарства показывают совсем другую динамику. За восемь месяцев 2020 года по сравнению с этим же периодом 2019 года их продажи выросли на 14% в рублях, в 2021 году прибавка составила 8%. В упаковках в январе — августе 2020 года рост составил 5%, в 2021 году произошло снижение на 8%.

Елена Калиновская

pharmvestnik