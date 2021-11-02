В России появится тест для определения нейтрализующей активности антител к COVID-19

Ученые Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу.

Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Это первая подобная тест-система российского производства, отмечает издание.

«Кроме определения количества антител также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз», — рассказал научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

По словам разработчиков, результат анализа можно будет получить через полтора часа. Уже протестировано 160 образцов крови от людей, сдававших анализ на антитела IgG к коронавирусу.

Сейчас разработчики собирают документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

gxpnews