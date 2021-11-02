ФАС согласовала цену на вакцину против ротавируса «Рота-V-Эйд»

ФАС России согласовала цену на пентавалентную живую вакцину «Рота-V-Эйд» производства «Серум Инститьют оф Индия Лтд». Заявление на регистрацию цены подавала компания «Фарм Эйд Лтд».

Федеральная антимонопольная служба 29 октября согласовала цену на пентавалентную вакцину «Рота-V-Эйд» для профилактики ротавирусной инфекции. Иммунобиологический препарат относится к живым вакцинам. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Заявление на регистрацию подавала компания «Фарм Эйд Лтд». Производитель (все стадии) «Серум Инститьют оф Индия Пвт. Лтд» (Индия).

«Рота-V-Эйд» (МНН — Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая), лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 2.5 мл/доза, 1 доза — флаконы (1) — /в комплекте: растворитель (флаконы), адаптер – 1 шт. и шприц – 1 шт./ пачки картонные, в размере 1011,50руб. «Рота-V-Эйд» (МНН — Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая), лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 2.5 мл/доза, 2 дозы — флаконы (1) — /в комплекте: растворитель (флаконы), адаптер – 1 шт. и шприц – 1 шт./ пачки картонные, в размере 2023,00 руб.

Как писал «ФВ» в июне, это вторая вакцина против ротавируса из получивших регистрацию на территории России. Первой была зарегистрирована «РотаТек» компании «Мерк Шарп и Доум Корп.» в 2012 году. Оба препарата являются пентавалентными живыми вакцинами.

В июле 2021 года ФАС согласовала следующие цены на «РотаТек»:

«РотаТек» (МНН — Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая), раствор для приема внутрь, 1 доза (2 мл), 2 мл – тубы (10) / / – пачки картонные, производство (все стадии) «Мерк Шарп и Доум Корп.» (США), в размере 19 265,58 руб. «РотаТек» (МНН — Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая), раствор для приема внутрь, 1 доза (2 мл), 2 мл – тубы (10) / / – пачки картонные, производство готовой лекарственной формы, первичная и вторичная упаковка «Мерк Шарп и Доум Корп.» (США), организация, осуществляющая выпускающий контроль качества «Мерк Шарп и Доум Б.В.» (Нидерланды), в размере 19 265,58 руб.

По плану реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, утвержденному распоряжением правительства № 774-р от 29.03.2021, прививка от ротавирусной инфекции может быть внесена в Национальный календарь прививок в 2022 году. Но только при условии необходимого финансирования, а также производства готовой лекарственной формы на территории России и возможности обеспечения поэтапной организации производства российскими производителями до полного цикла в необходимых объемах.

В соответствии с действующими нормами вакцину нельзя считать российским продуктом на данном этапе. По сведениям ГРЛС, в России не проходит ни одна стадия производства готовой лекарственной формы. Российскими же считаются препараты, у которых готовая лекарственная форма полностью произведена в России.

По информации СПАРК, собственники ООО «Фарм Эйд Лтд» – сингапурская компания Ishvan Pharmaceuticals (доля 66,6%) и ООО «РТ-Проектные технологии» (доля 33,4%).

Елена Сидорова

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