Вакцина Novavax против COVID-19 получила первое одобрение

Компания Novavax и Институт сыворотки Индии получили разрешение на экстренное использование (EUA) своей вакцины от COVID-19 в Индонезии, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что это первое одобрение в мире, которое было выдано препарату.

Для Индонезии вакцина будет производиться Институтом сыворотки Индии и продаваться под торговой маркой Covovax. Novavax сообщила, что в ближайшее время начнет поставки в Индонезию, в этом году страна должна получить 20 млн доз препарата.

На данный момент Novavax подала заявки на получение EUA в Великобритании, Австралии, Индии и Филиппинах. Кроме того, производитель готовится получить регистрацию для вакцины у регуляторов Японии, над этим компания работает вместе с Takeda Pharmaceutical.

Также Novavax и Институт сыворотки обязались предоставить более 1,1 млрд доз препарата для программы COVAX, которая занимается поставкой вакцин в страны с низким уровнем жизни.

gxpnews