Индонезия стала первой страной в мире, одобрившей вакцину Novavax от COVID

Компания Novavax получила первое регистрационное удостоверение на применение своей вакцины от коронавирусной инфекции Кововакс (Covovax) в Индонезии. Ожидается, что в ближайшее время препарат одобрят и в ряде других стран, сообщает Reuters.

Кововакс – это белковая субъединичная вакцина из вирусоподобных частиц. Для рынка Индонезии препарат будет выпускаться в Индии компанией Serum Institute, поставки начнутся незамедлительно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и FDA также рассматривают регистрационное досье вакцины Кововакс. Решение, как планируется, будет озвучено уже в ближайшие недели. При положительном вердикте ВОЗ Novavax готова сразу начать отгрузку препарата для программы COVAX. Согласно соглашению Novavax и Serum Institute, объем поставок в рамках COVAX может превысить 1,1 млрд доз.

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