MSD откладывает сделку с Acceleron на 11 млрд долл. из-за недовольства инвесторов

MSD временно приостановило сделку по приобретению Acceleron Pharma. Причиной стало недовольство инвесторов Acceleron, которые не согласны с оценкой акций компании. Приобретение должно было снизить зависимость компании от противораковой «Китруды».

Спустя месяц после заключения сделки по приобретению Acceleron Pharma на сумму 11,5 млрд долл., MSD (в США и Канаде — Merck&Co) приняла решение приостановить соглашение. FiercePharma пишет, что компания хочет дать Федеральной торговой комиссии и Министерству юстиции США больше времени для оценки сделки.

Решение было принято после того, как Avoro Capital Advisors, владеющая 7% акций Acceleron, опубликовала свои возражения против соглашения. В открытом письме, опубликованном за день до заявления MSD, Avoro заявил, что соглашение о слиянии не отвечает интересам акционеров Acceleron. Финансовая компания заявила, что MSD и Acceleron согласились на слияние при условии цены за акцию Acceleron в 180 долл., что «резко занижает» ее стоимость.

Avoro также утверждает, что Acceleron близка к «переломному моменту» в отношении препарата sotatercept для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Компания полагает, что данные III фазы испытаний будут доступны к концу 2022 года, и, если они будут положительными, то потенциальное одобрение препарата должно привести к повышению цены акций Acceleron, возможно, до 250 долл. за акцию.

«Как мы заявляли ранее, мы считаем, что менеджмент Acceleron до сих пор проделал отличную работу по увеличению стоимости [компании] для акционеров и что компания имеет большой потенциал как самостоятельное предприятие. Мы также считаем, что в конечном итоге MSD может стать отличным партнером для Acceleron. Проблема не в подходе, а в сроках и цене», — говорится в письме Avoro.

Кроме того, против сделки публично выступили Holocene Advisors и Darwin Global Management. Darwin недавно приобрела 3,84% акций Acceleron и утверждает, что стоимость компании составляет не менее 353 долл. за акцию.

При этом не все инвесторы согласны с оценкой Acceleron. Сообщается, что Bristol Myers Squibb, крупнейший акционер Acceleron, владеющий 11,5% акций, планирует выставить на торги свою долю. Аналитики SVB Leerink и Piper Sandler в целом считают предложенную MSD цену справедливой.

Ранее аналитики предполагали, что sotatercept теоретически способен достичь пикового объема продаж на сумму в более чем 2 млрд долл., что составляет около двух третей от текущей стоимости Acceleron. Это будет вдвойне выгодно для MSD, поскольку сейчас компания хочет диверсифицировать свои доходы, большая часть которых приходится на препарат «Китруда» против рака.

Николай Соколов

pharmvestnik