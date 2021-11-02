Johnson & Johnson урегулирует претензии по канцерогенам в солнцезащитных кремах

Johnson & Johnson и дистрибьютор Costco Wholesale достигли урегулирования в деле о продаже солнцезащитных кремов компании с канцерогенами в составе. J&J и Costco представят в суде мировое соглашение, которое сможет удовлетворить истцов.

Johnson & Johnson и розничная сеть Costco Wholesale достигли предварительного соглашения об урегулировании судебных исков по поводу наличия канцерогенов в солнцезащитных кремах компании. Мировое соглашение будет представлено на утверждение суда 19 ноября, пишет Reuters.

14 июля компания J&J отозвала в США пять аэрозольных солнцезащитных кремов под брендами Neutrogena и Aveeno и посоветовала потребителям прекратить использование продуктов. Причиной стало обнаружение бензола в некоторых спреях в ходе внутренних испытаний, хотя J&J заявляла, что уровни канцерогенов незначительны.

Федеральная судебная коллегия ранее в этом месяце объединила иски, поданные в США против J&J и Costco, которая реализовывала продукцию, в суде Флориды. Все претензии по этому вопросу должны быть разрешены в рамках объединенного судебного разбирательства.

В заявлении J&J по мировому соглашению говорится, что оно не подразумевает признания вины или ответственности со стороны компании. «Мы решительно оспариваем суть этих судебных исков и отстаиваем нашу позицию, согласно которой мы продаем наши солнцезащитные продукты надлежащим образом», — пишет J&J.

Johnson & Johnson не раз сталкивалась судебными исками, связанными с опасной продукцией компании. К примеру, в июне Верховный суд США отклонил прошение J&J о пересмотре судебного решения, которое обязывает производителя выплатить 2,12 млрд долл. пациентам, пострадавшим от тальковой продукции компании. Истцы утверждали, что тальк J&J вызвал у них рак яичников. В октябре появилась информация о том, что компания создала новую фирму, переложив на нее обязательства по выплате долгов по тальку и объявило ее банкротом.

В прошлом году J&J согласилась выплатить 1 млрд долл. для урегулирования судебных исков, возбужденных в связи с обвинением компании и ряда других предприятий по производству лекарственных средств в причастности к опиоидному кризису в США. Ранее с американскими штатами компания урегулировала иски на 4 млрд долл.

Николай Соколов

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