Pfizer увеличила выручку на 134% в III квартале 2021 года

Pfizer сообщила о доходах за III квартал 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они выросли на 134%, в основном из-за высоких продаж вакцин против COVID-19.

Pfizer сообщила о финансовых результатах за III квартал 2021 года. Компания заработала 24 млрд долл., что на 134% больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда доходы Pfizer составили 10,3 млрд долл.

Наибольшие доходы компании принесло вакцинное отделение, в III квартале оно заработало 14,5 млрд долл. В прошлом году вакцины смогли принести Pfizer только 1,7 млрд долл. Вакцина против COVID-19 отдельно заработала 13 млрд. Компания отмечает, что большая часть этой суммы поступила из-за рубежа.

«Более 75% доходов, которые мы зафиксировали в III квартале 2021 года для [вакцины против COVID-19] Comirnaty, поступили из стран за пределами США, и мы продолжаем двигаться по пути к достижению нашей цели по доставке не менее двух млрд доз в страны с низким и средним уровнями доходов к концу 2022 года», — заявил председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Проанализировав продажи вакцины, компания пересмотрела оценку выручки Comirnaty на полный 2021 год с 33,5 млрд до 36,5 млрд долл.

Рост показали и другие препараты Pfizer, например «Эликвис». Продажи этого препарата для предотвращения образования тромбов и инсультов выросли до 1,35 млрд долл., на 21% по сравнению с III кварталом прошлого года.

Продажи препарата от рака груди «Ибранса» выросли на 9% за пределами США, поскольку мероприятия по диагностике и лечению рака, которые были приостановлены во время пандемии, возобновились. Но продажи в США упали, поскольку все больше людей получают препарат через программу помощи пациентам Pfizer, отметил Бурла.

Продажи вакцины Prevnar в США, которая защищает от пневмонии и связанных с ней бактериальных заболеваний, также упали на 2% в III квартале, поскольку люди в основном сконцентрировались на прививках от COVID-19.

Николай Соколов

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