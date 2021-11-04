В США окончательно одобрили вакцину Pfizer для детей 5—11 лет

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США окончательно одобрили вакцину Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, пишет CNBC. Директор CDC Рошель Валенски присоединилась к мнению Консультативного комитета агентства по практике иммунизации и экспертам FDA, которые рекомендовали одобрить вакцины для этой категории пациентов на прошлой неделе.

Ожидается, что вакцинация детей начнется с 8 ноября. Администрация президента США Джозефа Байдена уже заявила, что закупила достаточно вакцин для того, чтобы привить все 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет в США. Вакцины для них будет распространять в меньших дозах (треть от взрослой) в комплекте с меньшими иглами, чтобы педиатрам и фармацевтам было проще вводить ее детям.

По словам Валенски дети реже, чем взрослые, страдают от тяжелого течения COVID-19, но такие случаи все же фиксируются. По меньшей мере 2316 детей в возрасте от 5 до 11 лет перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Это редкое осложнение, связанное с COVID-19.

«Вероятность того, что у ребенка будет тяжелая форма COVID, [ему] потребуется госпитализация или [у него] разовьется долгосрочное осложнение, такое как MIS-C, остается низкой, — сказала Валенски. — Но все же риск остается слишком высоким и слишком разрушительным для наших детей и намного выше, чем у других болезней, от которых мы вакцинируем наших детей».

Советник CDC Мэтью Дейли также сообщил, что в этой возрастной группе было зарегистрировано не менее 1,9 млн случаев заражения COVID-19, 8300 госпитализаций и не менее 94 смертей.

Согласно смоделированному сценарию, опубликованному FDA на прошлой неделе, полная вакцинация 1 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет предотвратит 58 тыс. заражений COVID-19, 241 госпитализацию, 77 случаев пребывания в отделениях интенсивной терапии и одну смерть. По данным агентства, до 106 детей будут страдать от вызванного вакциной миокардита, но большинство из них выздоровеют.

Николай Соколов

pharmvestnik