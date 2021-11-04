Центр Гамалеи разработал тест на вакцинацию от COVID-19

В Центре Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Эти данные позволяют убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19, а не купил поддельный сертификат, сообщил Александр Гинцбург.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, рассказал «Известиям» директор центра Александр Гинцбург.

Аденовирус Ad26 используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт» как «транспорт» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса.

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал Гинцбург.

По его словам, в центре уже около месяца проводят подобный анализ. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. По его словам, антитела к мембранному белку аденовируса Ad26 не обнаруживаются примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы. Пока проверено около 50—60 человек, но работа продолжается.

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