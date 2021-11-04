Sun Pharma объявила о старте рекламной кампании препаратов бренда Колдакт®

Телевизионная реклама препаратов Колдакт® Флю Плюс и Колдакт® с витамином С размещена на федеральном уровне днем в будни и в прайм-тайм на самых популярных ТВ-каналах, таких как «Первый канал», «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Пятый канал», «Домашний».

Стоит отметить, что ТВ реклама препарат Колдакт® с витамином С проводится впервые!

Комбинированный препарат Колдакт® с витамином С обладает жаропонижающим, противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим и противоаллергическим действием, способствует устранению симптомов «простуды».*

Лекарственное средство выпускается в форме таблеток. В состав препарата входят парацетамол, хлорфенамин, фенилэфрин и аскорбиновая кислота.*

Парацетамол оказывает жаропонижающее и анальгезирующее действие: способствует уменьшению болевого синдрома, а также наблюдающимся при простудных состояниях – боли в горле, головной боли, мышечной и суставной боли, снижает высокую температуру.*

Хлорфенамин оказывает антиаллергическое действие, содействует устранению слезотечения, зуда в глазах и носу.*

Фенилэфрин оказывает сосудосуживающее действие – способствует уменьшению отека и гиперемии слизистых оболочек верхних дыхательных путей и придаточных пазух носа.*

Аскорбиновая кислота или витамин С содействует восполнению повышенной потребности в витамине С при простудных заболеваниях и гриппе, особенно на начальных стадиях заболевания. Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, улучшает переносимость парацетамола.*

Препарат помогает справиться с симптомами простудных заболеваний и гриппа, таких как повышенная температура, головная боль, озноб, боль в суставах и мышцах, ощущение заложенности носа, насморк, чихание, боли в пазухах носа и горле.

*Инструкция по медицинскому применению препарата Колдакт® с витамином С таблетки.

Регистрационный номер: ЛП-004906-03.07.2018, Изм.№1-2.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

На правах рекламы

Фото: Sun Pharma

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