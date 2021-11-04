Eli Lilly отозвала заявку на одобрение своего препарата от COVID-19 в ЕС

Eli Lilly объявила об отзыве заявки на регистрацию своего препарата от коронавируса в ЕС. Ранее производитель заключил сделку с европейскими странами о поставке 220 тыс. доз лекарственного средства.

Фармацевтическая компания Eli Lilly отозвала заявку на одобрение своего препарата от COVID-19 на основе двух моноклональных антител из Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Производитель объяснил свой шаг отсутствием спроса на лекарство со стороны государств — членов Европейского Союза (ЕС), которые предпочли других поставщиков. Об этом сообщается в письме Eli Lilly, опубликованном европейским регулятором.

Компания подчеркнула, что на данный момент она «не имеет возможность предоставлять дополнительные данные, требуемые CHMP» (комитета EMA по рассмотрению препаратов для применения среди людей) для получения регистрации в Европе. EMA в свою очередь заявило о завершении обзора комбинации из двух моноклональных антител etesevimab и bamlanivimab, однако впоследствии удалило сообщение об этом со своего сайта.

Событие произошло после того, как компания рассказала, что правительство США заключило соглашение с Eli Lilly о закупке 614 тыс. дополнительных доз препарата производителя за 1,29 млрд долл. В сентябре стороны договорились о поставке 388 тыс. доз etesevimab в дополнение к ранее приобретенным запасам bamlanivimab.

Несмотря на то, что в сентябре 18 стран — членов интеграционного объединения подписали договор о приобретении 220 тыс. доз комбинированного лекарственного средства, в середине октября препарат не был включен в европейский портфель лекарственных средств от COVID-19.

ЕС в марте подписал соглашение со швейцарским производителем Roche о поставках комбинации из моноклональных антител casirivimab и imdevimab, разработанных совместно с компанией Regeneron. А в июле заключил еще одну сделку о закупке препарата Xevudy (sotrovimab), принадлежащей британской GlaxoSmithKline и американской Vir Biotechnology, пишет Reuters.

Владимир Заболотских

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