ВОЗ одобрила первую разработанную в Индии вакцину от COVID-19

Вакцина против COVID-19 от индийского производителя Bharat Biotech получила одобрение ВОЗ на включение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях. На данный момент препарат одобрен в более чем 10 странах мира.

Вакцина от COVID-19 от индийской Bharat Biotech под названием Covaxin получила одобрение Всемирной организации здравоохранения. Группа технических консультантов ВОЗ рекомендовала вакцину индийского производства для использования в чрезвычайных ситуациях для людей 18 лет и старше.

Covaxin — это вакцина основана на традиционной технологии инактивированного («убитого») вируса. Она полностью разработанна в Индиии компанией Bharat Biotech и Индийским советом медицинских исследований. ВОЗ одобрила еще одну производимую в Индии вакцину, CoviShield, но этот препарт производится индийским Институтом сыворотки по лицензии AstraZeneca.

ВОЗ отложила добавление Covaxin в прошлом месяце, поскольку техническая консультативная группа запросила у Bharat Biotech дополнительные разъяснения для окончательной оценки рисков. Группа встретилась в среду, 3 ноября, чтобы принять окончательное решение, и по итогу Covaxin была рекомендована для внесения в список для использования в экстренных случаях.

Вакцина Covaxin продемонстрировала эффективность 77,8% против симптоматического COVID-19 и 65,2% против нового штамма «Дельта». Bharat Biotech сообщила, что завершила окончательный анализ эффективности препарата по результатам испытаний III фазы.

К настоящему времени ВОЗ одобрила вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech, AstraZeneca (а также произведенную в Индии Covishield), Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac для использования в экстренных случаях.

Многие страны, такие как Гайана, Иран, Маврикий, Мексика, Непал, Парагвай, Филиппины, Зимбабве, Австралия, Оман, Шри-Ланка, Эстония, Греция, одобрили Covaxin, не дожидаясь утверждения ВОЗ.

Фото: facebook.com/bharatbiotech

Николай Соколов

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