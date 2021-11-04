Демократы в Сенате США достигли соглашения о принятии мер по снижению цен на лекарства

Демократическая партия США достигла соглашения, благодаря чему правительство Соединенных Штатов будет иметь возможность вести переговоры напрямую с производителями лекарств по вопросу ценообразования. План по снижению цен на лекарства, отпускаемые по рецепту, был одобрен президентом Джо Байденом.

Демократическая партия США в сенате поддержала решение включить план по снижению цен на лекарства в программу расходов на социальный сектор в размере 1,75 трлн долл., представленный президентом Джо Байденом. Теперь правительство США сможет вести прямые переговоры с фармацевтическими компаниями о ценообразовании на препараты. В особенности это касается лекарств, пользующихся спросом среди пожилого населения. Об этом объявил лидер большинства в сенате Чак Шумер, пишет New York Times.

Принятые меры направлены на сдерживание высоких цен на препараты в США и приведение их в соответствие с ценами в других развитых странах. Согласно исследованиям Брукингского института, американцы платят за лекарства примерно в три раза больше, чем в Европе. Благодаря этому около 75% прибыли мировых фармацевтических компаний приходится на продажи в США.

По словам Шумера, соглашение реформирует всю фармацевтическую отрасль и систему медицинского страхования. Он добавил, что новые меры по регулированию ценообразования лекарств позволят участникам медицинской страховой программы Medicare тратить на медикаменты не более 2000 долл. в год. Сенатор не уточнил, на какие именно лекарства будут покрыты расходы. Известно, что министр здравоохранения США выберет первоначальные 12 препаратов из перечня самых дорогих, которые не могут быть заменены более дешевыми дженериками. К 2028 году этот список увеличится до 30 препаратов.

Кроме того, есть информация о том, что нововведения снизят цены на инсулин с 600 до 35 долл. и позволят правительству вести переговоры не только по компенсации денежных средств за лекарственные средства, но и медицинские услуги.

Соглашение также предполагает установление ценового потолка, индексируемого по уровню инфляции. Такой порог вынудит производителей препаратов выплачивать деньги правительству, если рост цены на лекарство опережает уровень инфляции. Против этой меры активно выступали фармацевтические фирмы, которые ежегодно тратят на лоббистские кампании в Вашингтоне больше, чем любая другая отрасль.

Сделка демократов приблизила одобрение Конгрессом США программы расходов Байдена. План по снижению цен на препараты ранее был исключен президентом страны из программы, став предметом распрей членов законодательного собрания, конец которым положило принятое сегодня соглашение.

В сентябре этого года администрация Байдена представила «дорожную карту» по снижению цен на лекарства, отпускаемые по рецепту. Среди основных мер, указанных в документе, разрешение Medicare участвовать в переговорах по ценам, стимулирование конкуренции фармкомпаний и оказание поддержки исследованиям новых лекарств.

Владимир Заболотских

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