Nature представил данные исследования «Спутника V» с участием медиков Ирана

В Иране провели исследование о возникновении побочных эффектов после вакцинации «Спутником V», в которых приняли участие 13,5 тыс. местных медиков. Исследователи пишут, что не обнаружили проявления серьезных побочных эффектов у испытуемых, однако у 0,1% волонтеров зафиксирован анафилактический шок.

Журнал Nature опубликовал результаты исследования о побочных эффектах и иммуногенности после введения вакцины «Спутник V» медработникам в Иране.

Испытания проходили в феврале — апреле этого года, в них участвовали почти 13,5 тыс. медработников Мазандарского университета медицинских наук (больше 61% — женщины). Из них 216 человек переболели COVID-19 за три месяца до введения препарата, а 740 – более чем за три месяца. Средний возраст волонтеров – 38 лет.

За это время исследователи получили больше 3,2 тыс. сообщений о побочных эффектах после вакцинации. Самые частые из них – боль в месте укола, утомляемость, боль в теле, головная боль, лихорадка, боль в суставах, озноб и сонливость. Проявление таких серьезных побочных эффектов, как анафилактический шок, составило 0,1%, сообщают исследователи. При этом исследование не выявило серьезных побочных эффектов, таких как миокардит или образование тромбов.

Значительно чаще симптомы наблюдались у женщин и у молодых, а не пожилых участников исследования. Большинство из этих побочных эффектов проявились заметно менее ярко после введения второй дозы «Спутника V». После получения первой дозы препарата 18 человек сообщили, что заразились COVID-19, еще восемь – после получения второй дозы.

Иран одобрил использование «Спутника V» в январе этого года, в сентябре в республике зарегистрировали другой российский препарат – «Спутник Лайт».

Григорий Дубов

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