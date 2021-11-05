В Великобритании одобрен первый пероральный препарат против COVID-19

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) 4 ноября выдало разрешение на применение перорального препарата molnupiravir от MSD и Ridgeback Biotherapeutics для терапии коронавирусной инфекции легкой и средней форм тяжести. Великобритания стала первой страной, одобрившей такое лекарство. Оно будет продаваться под ТН Lagevrio. Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) 4 ноября выдало разрешение на применение перорального препарата molnupiravir от MSD и Ridgeback Biotherapeutics для терапии коронавирусной инфекции легкой и средней форм тяжести. Великобритания стала первой страной, одобрившей такое лекарство. Оно будет продаваться под ТН Lagevrio.

По данным MHRA, Lagevrio наиболее эффективен на ранних стадиях COVID-19, поэтому его рекомендуется применять сразу после получения положительного результата ПЦР-теста или в течение пяти дней с момента появления симптомов.

В январе 2021 года MSD прекратила работу над своими вакцинами от COVID-19 (V590 и V591) после первой фазы клинических испытаний (КИ), чтобы сосредоточиться на разработке MK-4482 (molnupiravir) и иммуномодулятора MK-7110 (затем компания отказалась и от него). В июне правительство США сообщило о намерении купить у фармкомпании 1,7 млн курсов экспериментального препарата за $1,2 млрд. В апреле MSD также заключила с пятью индийскими фармацевтическими компаниями неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на производство и продажу MK-4482.

Промежуточные результаты III фазы КИ molnupiravir показали, что препарат на 50% чаще, по сравнению с плацебо, предотвращает риски госпитализации и смерти у пациентов с легкой и средней степенью COVID-19. После этого в октябре MSD подала в FDA заявку на экстренное одобрение препарата. Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) начал «скользящий» обзор перорального препарата и включил его в список из десяти наиболее перспективных средств для терапии COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила информагентству Reuters проект программы, согласно которой планируется обеспечивать бедные страны препаратами в форме таблеток против коронавирусной инфекции по цене $10 за курс. В проекте программы прямо не сообщается, какие именно препараты будут закуплены, однако известно, что к концу ноября ВОЗ намерена заключить сделку по обеспечению поставок «перорального амбулаторного препарата». MSD, Ridgeback Biotherapeutics и Патентный пул лекарственных средств при ВОЗ уже заключили добровольное лицензионное соглашение о расширении доступа стран с низким и средним уровнем дохода к molnupiravir.

В декабре 2020 года Великобритания первой в мире одобрила вакцину AZD-1222, разработанную Оксфордским университетом и англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca.