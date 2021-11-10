Правительство РФ направит 115 млн рублей на закупку медоборудования для Калининградской ОКБ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Калининградскую область, состоявшейся 21 октября, поручил Минздраву и Минфину РФ выделить 115 млн рублей Калининградской областной клинической больнице (ОКБ) на закупку медицинского оборудования. Проект решения о выделении средств ведомства должны предоставить до 22 ноября.

Средства направят на закупку ангиографа и навигационной нейрохирургической системы.

О необходимости выделения средств для закупки медоборудования Мишустину сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он попросил премьер-министра РФ помочь с обновлением оборудования в ОКБ.

«Это центр региона, здесь больше всего людей. Мы бы хотели тоже купить новый ангиограф, оборудовать новую операционную – нейронавигационную – для лечения инсультов, инфарктов. Если бы мы здесь могли опережающим темпом получить поддержку от Министерства здравоохранения, от Правительства, это было бы очень важно для нас», – отметил Алиханов в ходе встречи с Мишустиным.

Калининградская ОКБ была открыта в 1946 году, является основной клинической базой Медицинского института Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Сейчас в больнице продолжается обновление лечебного и диагностического оборудования по областным и федеральным программам.

По данным Федерального казначейства, в 2020 году доходы Калининградской ОКБ составили 3,081 млрд рублей, расходы – 2,56 млрд рублей.

В конце октября Михаил Мишустин подписал правительственное распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства на закупку медоборудования для 20 псковских медучреждений направили почти 500 млн рублей. На эти средства будут закуплены компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, тренажеры для реабилитации и реанимационные комплексы для новорожденных.