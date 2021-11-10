В октябре возросла активность фармкомпаний в диджитал-коммуникациях с врачами

Доля корпоративных диджитал-контактов с врачами в общей структуре мультиканального продвижения в октябре увеличилась при том, что в структуре личных коммуникаций медицинских представителей доля диджитал не изменилась.

В октябре доля личных визитов в общей структуре мультиканального продвижения лекарственных препаратов сократилась до минимума в 2021 году – 56%, тогда как в сентябре показатель составлял 65%. Ранее личные визиты на уровне 54–56% были отмечены в IV квартале прошлого года. На этом фоне доля диджитал-каналов (email-рассылки, онлайн-конференции, вебинары) увеличилась до 38% против 30% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Доля личных коммуникаций медицинских представителей среди всех видов контактов достаточно стабильна – 92%. Показатель не менялся с августа-сентября. Полученные данные свидетельствует о достройке коммуникаций медицинских представителей активностями с использованием корпоративных каналов (email-рассылки, онлайн-конференции, вебинары). Доля офлайн-мероприятий составила 6%.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020—2021 годов, полученные онлайн-методом: выборка в октябре 2021 составила 362 врача. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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