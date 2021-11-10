Pfizer заявила о способности нового препарата снижать риск развития тяжелой формы COVID-19

Новый противовирусный препарат Pfizer от COVID-19 в ходе испытаний смог на 89% снизить вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции у пациентов, заявляет компания. Это средство показывает лучшие результаты, чем molnupiravir от MSD, который стал первым препаратом такого рода.

Экспериментальный противовирусный препарат Pfizer для лечения COVID-19 снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых пациентов, подверженных риску развития тяжелой формы заболевания на 89%. Об этом сообщается на сайте компании.

Reuters пишет, что препарат Pfizer превосходит по эффективности molnupiravir от MSD (В США и Канаде — Merck & Co). В прошлом месяце MSD опубликовала результаты испытаний, согласно которым средство вдвое снижает вероятность смерти или госпитализации у пациентов с COVID-19 с высоким риском тяжелого течения болезни.

Препарат Pfizer под торговой маркой Paxlovid может получить одобрение регулирующих органов США к концу года. Компания заявила, что планирует представить промежуточные результаты испытаний в FDA до Дня благодарения, который отмечается в США 25 ноября.

Pfizer также сообщила, что испытание II/III фазы было досрочно остановлено из-за высокой эффективности средства. Предварительный анализ основывается на данных 1,2 тыс. пациентов.

Pfizer ведет активные переговоры с 90 странами по поводу контрактов на поставки препарата, заявил генеральный директор компании Альберт Бурла. «Наша цель состоит в том, чтобы каждый [человек] в мире смог получить его как можно быстрее», — сказал Бурла.

Он добавил, что для стран с высоким уровнем доходов Pfizer рассчитывает установить цену на лечение, близкую к той, которую за свой препарат просит MSD. Цена контракта на закупку в США у MSD составляет около 700 долл. за пятидневный курс терапии. По словам Бурла, для стран с низкими доходами Pfizer рассматривает несколько вариантов, чтобы «не было препятствий для их доступа [к препарату]».

Препарат Pfizer назначается в сочетании с более старым противовирусным средством ритонавир. Терапия состоит из трех таблеток, которые нужно принимать дважды в день. Средство разрабатывалось почти два года.

Николай Соколов

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