Компания «Катрен» вошла в топ-25 лучших компаний для женской карьеры

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг лучших российских компаний для женской карьеры. Компания «Катрен» заняла 17 место в списке, опередив ряд известных корпораций, в том числе Pepsico, Coca-Cola, «Газпромбанк», «Русский стандарт» и другие.

Рейтинг компаний с лучшими карьерными условиями для сотрудниц Forbes публикует уже второй раз. Оценка происходит по нескольким метрикам: гендерный состав, оплата труда, карьерные возможности, корпоративные программы для женщин, особые заслуги. Информацию получают путем анкетирования самой компании, анализа открытых данных, отзывов и сведений о вакансиях. В топ-25 лучших компаний России для женщин вошли крупнейшие международные корпорации, российские производители из различных отраслей и сырьевые компании. Акционерное общество НПК «Катрен» заняло 17 место в рейтинге, набрав 64,20 балла.

«У АО НПК «Катрен» «женское лицо»: две трети сотрудников из 3500 женщин, — рассказали в компании. — С момента основания главными критериями оценки сотрудников для руководства холдинга были и остаются эффективность и результативность вне зависимости от возраста или пола работника. В компании действует социальная политика, в которой зафиксированы принципы взаимодействия с сотрудниками: равные возможности, соблюдение прав и свобод, исключение любых форм дискриминации».

В компании также сообщили, что сегодня дистрибьютор занимает более 1/5 части розничного фармрынка и обеспечивает поставки в более чем 53 тысячи аптек и аптечных пунктов России. Сервис Apteka.ru, также принадлежащий холдингу, занимает доминирующее положение на рынке ePharma с долей 29,2%. «Неизменными с основания компании остаются миссия и принципы работы: качественно и в срок доставлять медикаменты и, развивая сервис Apteka.ru, увеличивая количество пунктов доставки, расширяя географию работы, делать жизнь людей лучше», — добавили в «Катрен».

«АО НПК «Катрен», как и остальные дочерние компании группы, придерживается принципов равных возможностей, — подчеркнула председатель совета директоров АО «Катрен» Ирина Цой. — Для меня как руководителя на первом месте всегда профессионализм и компетентность соискателя, однако важно учитывать и то, как сотрудник впишется в коллектив, потому что от командной работы зависит наш общий успех. Компания дорожит своим основным «капиталом», сотрудниками, и вкладывается в их развитие. У нас действуют программы по ежегодному обучению работников, развитию их потенциала, мы поддерживаем тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а также выплачиваем пособие сотрудникам, у которых произошло прибавление в семействе. Поэтому у нас так много тех, кто трудится в компании уже более 15 лет, а среди руководителей различных уровней много женщин, которые успешно совмещают карьеру и заботу о семье».

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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