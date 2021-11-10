Novartis продаст акции Roche на 21 млрд долларов

Novartis планирует продать акции Roche на 21 млрд долл. Вырученные средства швейцарский производитель намерен потратить на развитие бизнеса.
Швейцарская Novartis планирует продать часть акций Roche и инвестировать выручку в свой бизнес, сообщает BioPharmaDive. Novartis стала акционером Roche в 2001 году и сейчас владеет 53,3 млн обыкновенных акций компании на предъявителя, то есть третью всех таких выпущенных акций. Эти бумаги отличаются тем, что на них не указывается имя и фамилия собственника.
В настоящее время Novartis планирует продать акции по цене 388,99 долл. за штуку на общую сумму 20,7 млрд долл. Novartis изначально покупала пакет акций на сумму в 5 млрд долл. и, таким образом, получит чистую прибыль в размере 14 млрд долл.
Novartis не считает, что инвестиции в Roche соответствуют основным бизнес-целям компании. Сейчас компания направляет значительные средства на свое подразделение «Инновационных препаратов». Оно разработало препараты против рассеянного склероза Kesimpta и «Золгенсма» против СМА, а также средство для лечения сердечной недостаточности «Интресто», противовоспалительное средство Cosentyx и средство для лечения рака груди «Кискали».
В III квартале этого года Novartis сообщила о чистых продажах в размере 13 млрд долл., что на 6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это во многом было обусловлено эффективностью подразделения по разработке инновационных лекарственных средств.
BioPharmaDive пишет, что последние несколько лет Novartis занимается оптимизацией своего бизнеса. В начале 2018 года, вскоре после того, как в компанию пришел новый генеральный директор Даниэль Васелла, компания решила продать свою долю в совместном с GlaxoSmithKline предприятии по производству безрецептурной продукции за 13 млрд долл.
В следующем году Novartis вывела офтальмологическое подразделение Alcon в независимую компанию. А во время последнего квартального отчета о прибылях и убытках Novartis заявила, что рассматривает возможность продажи дочерней компании по производству дженериков Sandoz, которая сталкивается с высокой конкуренцией.
Николай Соколов
pharmvestnik