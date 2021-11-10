Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев вошел в состав коллегии Росздравнадзора

Глава АРФП Виктор Дмитриев включен в коллегию Росздравнадзора, сообщили в ассоциации. Месяцем ранее Дмитриев возглавил общественный совет при Росздравнадзоре.

В состав коллегии Росздравнадзора включен гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в «ФВ». Дмитриева внесли в коллегию приказом Росздравнадзора № 10530 за подписью главы федеральной службы Аллы Самойловой (копия есть у «ФВ»).

Согласно документу, в состав коллегии также вошла начальник управления организации госконтроля качества медпродукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева. Также приказом из коллегии исключены врио начальника этого управления Алла Трапкова, зам. руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко и ранее занимавший должность председателя общественного совета при федеральной службе главврач НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Федор Семенов. В сентябре Виктора Дмитриева избрали новым председателем совета. С 2007 года Дмитриев возглавляет АРФП.

Григорий Дубов

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