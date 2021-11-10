Moderna снизила прогноз по поставкам вакцин в 2021 году

В 2021 году Moderna рассчитывает поставить на рынки меньшее количество доз вакцины против коронавируса, чем прогнозировалось ранее, пишет BioPharmaDive. Компания планирует поставить от 700 млн до 800 млн доз своей вакцины, однако еще в августе Moderna заявляла, что к концу года сможет поставить от 800 млн до 1 млрд доз.

Причиной стали производственные проблемы и сложности с поставками. В результате снизилась и ожидаемая прибыль компании — с прогнозируемых 20 млрд до 15—18 млрд долл. Часть недополученной прибыли компания планирует возместить в следующем году.

Новые прогнозы Moderna контрастируют с Pfizer, которая недавно повысила свои ожидания по продажам вакцины в этом году до 36 млрд долл. Фармацевтический гигант обладает большими, чем у Moderna, производственными мощностями и рассчитывает произвести в этом году 3 млрд доз препарата.

Тем не менее доходы Moderna все равно достаточно велики, особенно для компании, у которой до пандемии не было на рынке ни единого продукта, пишет BioPharmaDive. К тому же компания подписала соглашения о предварительной поставке вакцин на 17 млрд долл. в следующем году. Возможно, она заключит и дополнительный контракт на поставку бустеров на 5 млрд долл.

Moderna подвергается критике из-за ее сравнительно небольших поставок в страны с низким уровнем доходов, а также из-за поддержки, которую она получила от правительства США при разработке вакцины. Поэтому компания недавно объявила о соглашении на поставку 110 млн доз вакцины Африканскому союзу. Все эти препараты, кроме 15 млн доз, планируется поставить в 2022 году, тогда же компания намерена отправить 116 млн доз глобальному вакцинному альянсу GAVI, который занимается вакцинацией детей в бедных странах.

Николай Соколов

pharmvestnik