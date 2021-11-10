GSK заявила о положительных результатах испытаний препарата от анемии

GlaxoSmithKline заявила, что ее препарат от анемии для пациентов с заболеванием почек продемонстрировал схожий со стандартным лечением профиль безопасности. О результатах испытаний III фазы компания сообщает на своем сайте. Терапия новым средством сравнивалась с двумя группами, которые лечись стандартными способами.

Reuters пишет, что безопасность в отношении побочных эффектов, таких как сердечный приступ или инсульт, станет решающим фактором для одобрения daprodustat, который, по заявлению GSK, может приносить до 1,35 млрд долл. в год. Также именно хороший профиль безопасности поможет бороться с конкурентами, сообщает издание.

Анемия характеризуется низким количеством эритроцитов или недостатком в этих клетках гемоглобина — белка, снабжающего ткани кислородом. На поздних стадиях заболевания пациенты по текущим стандартам лечения получают инъекции синтетической версии гормона эритропоэтина (Epo) для стимуляции производства красных кровяных телец. Однако это лечение повышает риск сердечных приступов и инсультов.

Несколько компаний разрабатывают новый класс пероральных препаратов, известных как ингибиторы HIF-PH. Но они также часто оказывают побочные эффекты. Так, AstraZeneca и Fibrogen в августе потерпели серьезную неудачу со своим препаратом против анемии roxadustat. FDA отказалось одобрить его и потребовало провести еще одно клиническое испытание. Регулятор заявил, что, хотя эффективность roxadustat «не подлежит сомнению», он связан со «значительными рисками серьезных тромбоэмболических событий, а также другими рисками».

Другой препарат, vadadustat от Akebia и Otsuka Pharmaceutical, находится на рассмотрении FDA США с июня этого года.

Николай Соколов

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