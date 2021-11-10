Исследование показало способность препарата Regeneron длительно защищать от коронавируса

Компания Regeneron представила результаты фазы III исследований противоковидного препарата REGEN-COV. Лекарство продемонстрировало способность предотвращать заражение коронавирусом в течение периода от двух до восьми месяцев.

Препарат REGEN-COV фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals показал способность снижать риск заражения коронавирусом на 81,6% в течение двух — восьми месяцев после введения. Об этом сообщил производитель, опубликовав результаты фазы III исследований, проведенных совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Согласно полученным данным, препарат на основе двух антител — casirivimab и imdevimab — может обеспечить длительный иммунитет от коронавирусной инфекции. Это имеет большое значение для людей, иммунная система которых не реагирует на вакцины. К примеру, это касается пациентов с иммунодефицитом.

В исследовании приняли участие более 1600 пациентов, разделенных на две группы. Половина из них получала однократную дозу REGEN-COV, другая половина — плацебо. В течение восьми месяцев в группе, принимавшей реальный препарат, было отмечено 20 случаев заболевания COVID-19, в то время как в группе плацебо коронавирусом заразились 108 человек. Кроме того, в первой группе не был госпитализирован ни один пациент, при этом в группе плацебо было зарегистрировано шесть госпитализаций с COVID-19. Также данные свидетельствуют об отсутствии случаев смерти среди участников. Исследование не выявило новых побочных эффектов от лекарства.

Важно добавить, что около трети всех пациентов получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 в течение периода испытания лекарства. Исследователи разрешили участникам прививаться через месяц после приема REGEN-COV.

Ранее лекарственное средство показало снижение риска заражения коронавирусом на 81,4 % в течение первого месяца после его приема. Результаты испытания были опубликованы в журнале NEJM.

В ноябре прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение REGEN-COV в качестве средства для лечения людей с легкой и средней формами COVID-19. В июле 2021 года регулятор расширил показания лекарства, одобрив его для профилактики COVID-19.

Владимир Заболотских

pharmvestnik