FDA отменило запрет на испытания вакцины против COVID-19 от Inovio

Компания Inovio заявила, что FDA отменило запрет на клинические испытания вакцины компании против COVID-19. В сентябре 2020 года регулятор наложил запрет на исследования из-за недостатка необходимой информации.

Фармкомпания Inovio Pharmaceuticals заявила, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отменило приостановку III фазы испытаний вакцины компании против COVID-19 в США. Об этом Inovio сообщает на своем сайте.

В сентябре прошлого года FDA приостановило заключительную стадию испытания вакцины, запросив у компании дополнительную информацию, в том числе сведения об устройстве доставки, используемом для введения генетического материала в клетки. После этого решения правительство США прекратило финансирование исследований вакцины Inovio, поскольку в стране к тому моменту уже появились другие препараты против COVID-19.

Тогда Inovio приступила к испытаниям за пределами США в партнерстве с китайской компанией Advaccine Biopharmaceuticals. Сейчас компания проводит свои исследования на средней и поздней стадиях в нескольких регионах, включая Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку.

Теперь Inovio заявляет, что спустя 14 месяцев у нее есть разрешение продолжать испытания и в США. Reuters пишет, что после этого заявления ее акции выросли на 4,6%. «Мы рады, что у участников клинических испытаний из США есть возможность внести свой вклад в испытание INNOVATE III фазы», — заявил президент и главный исполнительный директор Inovio Джозеф Ким.

Николай Соколов

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